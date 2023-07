Poetas del norte grande tuvieron su Primer Encuentro

Las actividades tuvieron lugar en el Museo Folclórico.

Durante la cuarta jornada de la 21° Edición de la Feria del Libro La Rioja – “Democracia Siempre”, en el Museo Folclórico de la ciudad se llevó a cabo la apertura del 1° Encuentro de Poetas del Norte Grande.

Bajo la iniciativa de fomentar la poesía como expresión literaria, generar la llegada y participación de la misma, y sobre todo, fortalecer el trabajo de poetas del norte grande, se convocaron escritores y escritoras de varias provincias.



Una de las coordinadoras del encuentro, la poeta Adriana Petrigliano, señaló, “el resultado fue satisfactorio porque nos visitaron poetas de las diferentes provincias que conforman el norte grande y lo maravilloso fue que se hizo dentro del marco de la Feria del Libro, porque generó una energía particular, sobre todo compartir no sólo con nuestros poetas riojanos, sino también con el resto que conforman el norte grande”.

Sobre el objetivo de la jornada expresó que “la idea es difundir toda la poesía de nuestro norte, tejer las redes. Tuvimos también un plenario donde tratamos el tema difícil de cómo llegar con la poesía o cómo llegan los libros; además de escucharnos y saber de dónde proviene la poesía”, y aseveró que “las formas de expresión de la poesía avanzó mucho, por ende tuvimos un especial cuidado a invitar a ser parte de este primer encuentro a poetas jóvenes o emergentes, que a veces si uno no tiene un libro publicado, no puede formar parte de la elite y eso no debería ser así”.

En este sentido, el docente de la Universidad Nacional de La Rioja y parte del equipo de coordinación de la jornada, Tomás Vera Barros, habló sobre cómo conformaron las actividades, dijo que “las venimos trabajando hace por lo menos 6 meses, siempre con el apoyo de la gestión y Coordinación General de la Dirección de Letras y la Secretaría de Culturas, y equipos de acción como estudiantes, poetas, graduados, gestores independientes de la cultura y demás”.

A su vez, y sobre la participación de poetas emergentes dijo que “vemos muy auspicioso la participación de jóvenes e infancias, pero sobre todo en la forma que este encuentro se articuló con la feria, porque es parte de la misma y, además, porque muchos de los hacedores y poetas que participamos en ella estamos vinculados y articulamos con distintos niveles de la educación generando un panorama amplio de conocimiento”.

Poesía y pluralidad de voces

Por su parte, la Secretaria de Culturas Patricia Herrera manifestó que “nuestra provincia forma parte de un eslabón fundamental del norte grande. Las áreas de cultura comenzamos a dialogar estratégicamente, vamos engranando de alguna manera la posibilidad de entender que la pluralidad de voces no tiene un solo registro y lo entendemos de manera colectiva”.

Al mismo tiempo resaltó que “estos encuentros promueven una diversidad en la cultura y en las letras también, lo que va a invitar a tantos lectores y lectoras a conocer otros territorios que solamente la cultura puede acortar. Quienes se dedican a ello, son el alimento del alma de tantas personas y lo valoro mucho, porque el libro es el objeto del tiempo y el tiempo es quien lo visita, por ello es que es muy importante su preservación”.

“Existe una responsabilidad del estado en rescatar nuestras voces de la oralidad y todo lo que construye como ciudadanía y comunidad, así que para nosotros y nosotras es algo muy especial en nuestra feria generar estos procesos de reflexión a 40 años de democracia, y pensar qué pasó en todo este tiempo y antes también. Este es un formato democrático de entender las cosas de manera colectiva, y esos procesos que tenemos hoy de libertad no fueron siempre así”, acotó Herrera.

Finalmente, habló de la importancia de generar espacios que involucren a la comunidad en su conjunto, y sobre todo pensar en que “la red cultural pública sea conformada por las instituciones, por las organizaciones de manera completa y por la comunidad organizada, así que para nosotros y nosotras fue un honor recibir a tantos poetas”.