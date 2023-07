Una Gata, Un Castillo, El Amor

Fernando Mesquida Garrido

Dedicado a Carmen, del Castillo de Santiago, y a los sanluqueños.

Esta luz que lo es todo

y esta luz que somos.

Una única luz

Iluminando el mundo.

(José Gilabert Ramos, fragmento del poema “La luz enamorada”)

Fernando Mesquida Garrido. Escritor nacido en Palma de Mallorca (1958). Licenciado en Psicología y Especialista en Psicología del Lenguaje. Autor de la novela histórica “Un mar de rosa y oro” y “Luces de Bengala. Un voluntario en el corazón de India”. Finalista en cuatro ediciones del certamen literario de relatos breves de Ideal-El Corte Inglés.

Mi mañana había transcurrido en un estado de permanente embriaguez, en la certidumbre de que no solo el amor puede devolvernos lo mejor de la vida y de que hay lugares capaces de reconciliarnos con la existencia y con nosotros mismos. Sanlúcar de Barrameda es uno de ellos. Aquella mañana de junio, próxima al solsticio, me regalaba generosa la mejor de las brújulas para sentir la belleza de vivir. Y como Magallanes, dispuse mi espíritu para el viaje. Ya fuera por la alquimia en la que los aromas de la manzanilla se mezclaban con los aires de sol y de sal del Atlántico, ya fuera por una luz que no moría ni en el interior de iglesias y capillas que mostraban al mundo Vírgenes de refulgentes mantos y miradas zozobrantes, o fuera por la incansable alegría y humor de unas gentes que nos ofrecían la mejor cosecha para vivir cada instante con pasión, me sentí transido por algo que me ligaba a aquella tierra de esplendor.

Fue al llegar a un castillo y adentrarme en sus moradas de penumbra donde tuve una de las revelaciones de mi día en Sanlúcar. Parecía que el castillo de Santiago me estuviera esperando desde hacía siglos para descubrirme algunos misterios del amor que aún no comprendía. Sin el amor no hubiera sido posible la historia que voy a contar. Tampoco otra de la que esperaba redimirme. Una historia de amor con una gatita y alguien sensible de quien se apoderó su desvalimiento y que arañó su corazón, el corazón de Carmen. Surcos en la piel y el corazón que aún perduran. La gatita cautivó a Carmen, y ante ello no había excusas que valieran, la amable anfitriona del castillo de Santiago, se rindió, la adoptó y la bautizó con el nombre de “Tizona”, porque cuando algo es para ti, es mejor no ir a contracorriente, porque el destino es tan invencible y poderoso como lo puede ser el amor. Y en verdad no pudo haber mejor nombre para que la bella gata negra se erigiera en la gran defensora de aquellas murallas contra la ignominia y la vulgaridad del mundo. “Tizona” levanta sus garras en alto cuando alguien quiere profanar la paz y el tiempo preservado del castillo, esa joya pétrea que se levanta desde lo más alto de Sanlúcar y guarda los girones más importantes de su historia, porque la fortaleza de Santiago es el bastión en el que se estrella cualquier nave que porte en su interior las ánforas del olvido. “Tizona”, la gata negra, nos espera en la taquilla de entrada, se deja acariciar y lee en nuestras manos nuestros pensamientos antes de permitirnos el paso.

Desde la gran torre del homenaje del castillo, donde la reina Isabel la Católica se cuenta que vio el mar por vez primera, se divisan los límites de un paraíso, el Parque de Doñana, al que vi por vez primera desde aquellas alturas. Y fue en aquel castillo, que lleva por nombre el de un apóstol, cuando empuñé una pesada espada y me puse un yelmo más pesado aún, dispuesto a emprender una batalla, una reconquista que ya sabía de antemano perdida, porque los corazones que nos dejaron ya no se recuperan, aunque no es fácil sustraerse a su perenne influjo. Y allí, en lo alto, recordé otra historia de amor y extravío, la mía, y envidié a la gata “Tizona” que iba a ser amada para siempre.

Fue en ese castillo donde tuve una revelación de mi amada perdida. Fue al ver a “Tizona” cuando recordé su amor por los animales. Mientras acariciaba la bella gata negra , guardiana de la fortaleza, mi imaginación se sintió entonces atravesada por la evidencia de que hay amores que no vuelven. En lo más alto de la torre más alta, mientras mi mirada se perdía más allá del impoluto brazo de arena y verdor, supe que el amor por los animales puede ser más perdurable que el amor entre los seres humanos. Pero ya no era solo el cielo, el aire, el mar, sino sobre todo la luz de los sanluqueños, su carácter, su alegría, el puente siempre tendido entre los alegres corazones, lo que apaciguaba el mío de estériles nostalgias.

Por las noches “Tizona” se transforma en la reina del castillo y burla a la sirena bífida de una de las puertas del patio de armas, para adentrarse en la más alta de sus moradas, donde se encuentran los rastros de mi revelación, y es cuando ronronea como queriendo aliviarme.

Perdí aquel amor, pero donde muere el Guadalquivir y nace Sanlúcar, encontré la vida y su abrazo en una mañana de recobradas esperanzas. Y ahora, desde donde partió Magallanes para dar la primera vuelta a la tierra, y Colón inició su tercer viaje al Nuevo Mundo, quisiera que mis palabras, como naves de la memoria iniciaran su singladura para arribar a las lejanas costas de Sudamérica.