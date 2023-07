Es mi lugar en el mundo

El futuro hoy, por Fabián Torres.

Mi lugar en el mundo celebra hoy sus 110 años de vida. Pese a ello, creo que la revisión de la historia nos dirá que el origen de nuestro edén está íntimamente relacionado con los canales de agua, sobre todo, con el de Carlos Paz inaugurado el 4 de noviembre de 1906. Muy distinto, al origen de facto, decretado en los años 60, y cuya fecha 16 de julio coincide con la de su patrona Nuestra Señora del Carmen.

No obstante, quisiera cantar una canción, pero no tengo voz. Quisiera leerle un poema escrito en mi libro "Agua para mañana," pero no tengo aliento.

A pesar ello, sueño con sus piedras y quisiera tragarme todo el lago San Roque para preservarlo, y cederlo a las nuevas generaciones para que sus aguas las bañen con la riqueza milenaria de Los Gigantes y con la riqueza humana de quienes vivieron en esta maravillosa comarca.

Creo, estoy convencido, que nuestro lugar maravilloso surgió por sus canales, y hoy, volvemos a necesitarlos, tal vez, más que nunca.

Pedro Jorge Solans, quien sueña con un Carlos Paz con canales de agua.