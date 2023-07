La exposición ‘Las orillas del ciervo’ resume la poesía de Fernando Jaén y la pintura de Marcello Magnato

J. J. Hernández (Periodista y escritor).

fotografía: José María Cotarelo Asturias

Granada. España

¿Cómo influye la poesía en la medicina? ¿Y la medicina en la poesía? ¿Y cómo influyen ambas en la pintura? La respuesta está en ‘Las orillas del Ciervo’, una excelente exposición inaugurada en la Corrala de Santiago de Granada (España) que resume el trabajo conjunto del artista Marcello Magnato y del médico y poeta Fernando Jaén.

Los paisajes de estas obras “son un buen lugar donde buscar cobijo a los poemas que los acompañan, poemas escritos a lo largo de veinte años en los que sigo aprendiendo a ejercer mi profesión de médico”, declaró Jaén durante el acto en el que estuvo acompañado por Magnato y Francisco Baena.

El poeta recordó ante un numeroso público que llenaba el patio de la Corrala, que en este tiempo “se ha entrenado en la despedida, en la escucha de los espacios que deja el silencio en medio de la batalla. He aprendido a apreciar el eco de los recuerdos y me he hecho firme en el combate del amor”.

Los poemas de Fernando Jaén visten las sensaciones que ha percibido en quienes se saben cerca de su límite, próximos a su fin, de modo que la exposición permita el recorrido “entre cuadros y poemas que muestran los distintos sufrimientos que padece el enfermo, los sentimientos que se amontonan en su pecho, y las diferentes formas de afrontar nuestro destino”.

Jaén suscribe que al final solo queda un paisaje indeterminado, donde habita el ciervo, “ese animal sagrado que es custodio de lo natural, que es mediador de mundos, entre lo humano y lo salvaje, entre la vida y la muerte”. “El ciervo, como el médico, es un centinela que acompaña a los enfermos al final de sus vidas, y los cuadros de Marcello nos presenta esas orillas, ambiguas y estremecedoras”, agrega.

El doctor Jaén, el poeta Fernando Jaén, dedica la exposición a todos los que sufren la noble profesión de la medicina, los que sintieron, la llamada del ciervo, y a los enfermos que están esperando en esas orillas difíciles de los días”.

Los poemas forman parte de algunas de las obras de Jaén, como ‘Las orillas difíciles’, ‘Los ciclos brutos’, ‘Los días del barro’ y ‘La palabra del ciervo’, su último trabajo que da nombre a esta exposición en a que Marcello Magnato crea con esmaltes a golpes de intuición y consciencia, melancolía salvaje o una atmosfera inquietante. Dice Jaén que de su mano surgen ambiguos páramos donde el corazón y mente se funden con pasado y futuro, donde la soledad está preñada de una luz brutal.

La presentación acabó con la música de ‘Bum’. La muestra permanecerá en la Corrala de Santiago hasta el día 3 de septiembre en horario de lunes a domingo de 12 a 14 horas, y de 16 a 21 horas.