Acto en Moncada por la memoria, la cultura y los derechos humanos en el franquismo

"Ahora no somos socialistas, ni anarquistas, ni comunistas ni republicanos; somos antifascistas porque todos y todas sabemos lo que representa el fascismo y hasta donde es capaz de llegar"

Federica Montseny

El día 7 de Julio a las 19:00 horas se realizará en el Centro Cultural Blasco Ibáñez de Moncada un acto organizado por MEMORIA HISTORICA MONCADA, un acto que hablará de Derechos Humanos, de Memoria y de Cultura, un posicionamiento ante el totalitarismo.

"Cuando organizamos el acto, nunca pensamos que iba a convertirse en un acto tan preciso, pero el devenir de las hazañas de la extrema derecha tras las últimas elecciones lo ha convertido en un acto necesario. Hay que hacer frente a los que gozando de impunidad nos quieren llevar otra vez al ostracismo y al retroceso en derechos y libertades. Lo hemos tenido en Náquera hace unos días" aseguraron.

"Se necesitan muchos actos como este, crear grupos, asambleas, sindicatos y muchas y diversas formas de resistir para que cada persona tenga su opción de participar.

Esto no es un enfrentamiento entre extremos, la extrema derecha por una parte y por otra los grupos antifascistas. Es un error pensar que parar al fascismo es solo labor de los antifascistas es una labor de todas. Ha quedado claro que no es necesario que toda la población tenga ideas autoritarias, para crear un régimen fascista de abusos y excesos. No debemos ignorar lo que está pasando y no debemos actuar como si todo fuese normal, su éxito vendrá si no hacemos nada.

¿Y, de donde vienen estos lodos? Con la muerte de Franco en 1975 no se enterró el franquismo que ahora resurge, los grupos de extrema derecha continuaron actuando dentro de las estructuras del Estado, continuaba existiendo la herencia de la dictadura y se notó en la Fuerzas de Seguridad del Estado y en las calles. Están apareciendo bajo diferentes formas políticas y con partidos de características diversas en cada lugar, la extrema derecha ha regresado con su mensaje racista, misógino, homófobo, de costumbre. Esta vez no se puede decir que no estemos avisados.

No es suficiente con votar en las próximas elecciones, es necesario organizarnos en la autodefensa y una resistencia más amplia. En Londres (en la batalla de Lewisham 1977) cuando el grupo fascista Frente Nacional se manifestó a través de un barrio inmigrante muchos antifascistas, inmigrantes y feministas se movilizaron para enfrentarse a ellos e impidieron físicamente su marcha. Después de este conflicto, el Frente Nacional no hizo más intentos de organizarse en ese barrio.

No esperemos desfiles paramilitares con antorchas o cuchillos, ni yugos y flechas o esvásticas, ni uniformes azules de la falange, han aprendido la lección, saben que todo su envoltorio estético y retórico no es un buen marketing para sus ideas y lo han renovado. Lo maquillan constantemente, es el lobo disfrazado de oveja.

Obviamente la lucha no es contra quien lleve una pulserita con la bandera de España, hay que combatir a esa extrema derecha que está dentro de las instituciones que ya forman parte del panorama político y mediático convencional y que se les está normalizando.

Es el momento de declararse anti totalitaristas sin avergonzarse, y ponerse en primera línea para combatir el odio. Unirse es la única opción para defender los derechos humanos y para defenderse de esa amenaza que representa la extrema derecha para tantísima gente".

En el acto intervendrán:

VICENT GABARDA, Doctor en Historia por la Universidad de Valencia, autor de entre otros libros de “Els afusellaments al País Valencìa (1938-1956)” y “El cost humà de la repressió al País Valencía” y descubridor del Paredón de España en Paterna donde fueron fusiladas 2238 personas. En 1985 publicó en la revista “El Temps” un dossier en el que aparecía por primera vez la lista de fusilados de Paterna. Información que sirvió a los familiares para que supieran donde estaban los restos de sus seres queridos.

RAFAEL JUÁREZ, perteneciente a la “Plataforma de Suport a la Querella Argentina del País Valencia”. Víctima de la represión franquista, sometido a torturas y vejaciones en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía y posteriormente encarcelado en la Cárcel Modelo en 1975.

Junto a una treintena de compañeros denunciaron ante el Tribunal número 1 de Buenos Aires ante la jueza María Servini para que emitiese una orden internacional de detención entre otros del ex policía Benjamín Solsona miembro entonces de la Brigada Político-Social de Valencia. La CEAQUA inicio igualmente querellas

contra Antonio González Pacheco “Billy el Niño”, Jesús Muñecas Aguilar y el ex policía Pascual Honrado de la Fuente, todos ellos torturadores en primera persona.

MILA GONZÁLEZ. Administradora de grupo MEMORIA HISTORICA DE MONCADA, Licenciada en Historia y Graduada en ADE.

PACO ARENAS. Escritor, autor entre otros libros de “Magdalenas sin azúcar” y “Águeda y el secreto de su mano zurda”.

AMPARO BELMONTE ORTS. Presidenta de la “Plataforma de Familiars Victimes del Franquisme i Fosses Comunes de Paterna”. Nieta de José Orts Alberto, de profesión chofer, casado con cuatro hijos y fusilado el 23 de Octubre de 1940 por el régimen franquista por ser concejal en Meliana durante la República.