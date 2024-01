¡Cachetazo y sana sana!

El año pasado fui al médico de casualidad y me diagnosticaron un tumor en el abdomen. Después de 20 días internada, 2 intervenciones quirúrgicas, una vía central, 3 transfusiones de sangre, 2 noches en terapia intensiva, volví a mi casa a esperar el resultado de una biopsia con una colostomia. Un nuevo dispositivo para incorporar, que me permitía continuar con mi vida y que resultó una potencia expansiva para entender algo y no entender nada. ¿Qué era más novedoso?





En el Hospital Nacional de Clínicas está @adoc_argentina .Bea,Flor y Olga. Un equipo de profesionales que acompañaron mi proceso, me enseñaron todo lo necesario, auto cuidado, me acercaron acompañamiento psicológico, hicieron un seguimiento de mi ostoma, me ayudaron con el material necesario que la obra social no me facilitaba, me acercaron todas las herramientas para adaptar este dispositivo a mi rutina y poder continuar con mis actividades, un espacio con el que voy a estar agradecida siempre y que me parece clave difundir. Aguante y gracias a la salud pública.



A un mes de mi tercera operación, de reconexión, me siento regia al fin. Una fuerza que arrasa con todo.

Nos cuidemos mucho y difundamos los espacios, la información que tiene valor y las personas, lo humano, los equipos, lo colectivo, lo que nos construye.

Si llegaste hasta acá, básicamente sentí que baile un adagio con la parka la mitad del año pasado pero, hay Malen para rato chikus.

¡Viva la Salud Pública!