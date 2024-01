Velada de poesía y reflexión con el poeta Eduardo Mosches

En La librería El fauno, calle Belgrano, se vivió una emotiva velada poética este martes con la presencia del poeta argen-mex, radicado en el Distrito Federal del país azteca, Eduardo Mosches.

El encuentro en la librería carlospacense fue escenario de conversación y reflexión del poeta sobre las palabras, sus connotaciones y los contextos históricos que las fecundan.

En su paso por nuestra ciudad previa a la visita a Cosquín para participar del Encuentro de poetas con la gente, fue presentado por el escritor y poeta Aldo Parfeniuk, quien ofició de anfitrión, y recorrió el libro "Palabras en el desierto" que Mosches escribió en pandemia. Además acompañó al poeta visitantes el director de la revista "Palabra de Poeta", Hernán Jaeggi.

La estructura del poemario está diseñada en orden alfabético por un caprichoso designio de su autor, pero, según explicó, el objetivo es interpelar al lector de diferentes maneras y mostrar una poesía diferente y desafiante que permite ser desarmada para la reflexión.

Reflexión poética: la re significación de las palabras.

El placer por escribir poesía y leerla o escucharla siempre nos deja el mismo interrogante, ¿Qué es la poesía, para qué sirve?

El poeta reflexionó sobre la influencia de los hechos históricos en el mundo poético. En este sentido recordó al público que luego de la Segunda Guerra Mundial con la muerte de miles de judíos, la poesía no tenía razón de existir porque simplemente después de ese horror, ¿Quién escribiría poesía? Ya no tenía sentido el arte después del horror. Sin embargo, la poesía sobrevivió a las terribles adversidades del mundo, porque su objeto de existencia es necesaria. Si bien la poesía no tiene una función práctica, ni va a cambiar los regímenes sociales, ni el vínculo entre las personas, la poesía abre en el ser humano procesos de percepción y sensibilidad para desarrollar miradas diferentes de ver el mundo.

La cantidad de poesía escrita y publicada también mereció una reflexión aparte. Desde el uso de las palabras y los diferentes significados según el contexto y la intención, Mosches habló de la poesía tradicional y de la del yo personal, en donde se centra la expresión y exploración de sentimientos y emociones del poeta que generan intimidad y empatía en los lectores.