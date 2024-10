Parfeniuk presenta "El corazón en algún nido"

El poeta carlospacense vuelve a irrumpir en la escena poética aferrándose a la defensa de la vida. Lo hace desde la trinchera de la belleza, con un poemario excelso.

"El corazón en algún nido", editado por Babel editorial, es un llanto tan bello que hace germinar la esperanza en medio de la desolación y por si acaso, la palabra no alcanzara en este mundo descifrado, el poeta abre su cosmogonía y comulga con la artista plástica Silvia Coggiola, quien puso color a los versos del poeta que no se conforma con ver pasivamente como matan a la naturaleza.

Parfeniuk cede generosamente su sabiduría de todas las formas posible para que la humanidad no sea devastada tan fácilmente. Sigue fiel a la esperanza y en su poema Naciente dice; "Que el reverbero de plata no te enlune río Icho Cruz, haciéndote rodar hacia el poniente hasta despeñarte entre los tabaquillos de las hondas quebradas hacia otros acentos y paisajes. Que siga siendo el Sol, motor del Mundo, dador de vida, el guía de estos días que se anuncian con un decir tan oscuro, y que me niego a repetir yo, que escuchando tu voz aprendí a encontrar la mía".

El libro que lleva ilustraciones de Coggiola será presentado el próximo sábado 5 de octubre en el espacio Tótem, en avenida Cárcano, a las 19.30 horas.

Un poema de Parfeniuk

El arbolito que hablaba con los pájaros

A Marcelo Sutti

Arbolito que hablabas con los pájaros

y cantabas con el viento

y crecías con la lluvia

y preguntabas a tu savia:

¿cuándo empezarán mis ramas

a darse en flores

y mis flores en frutos

y mi copa en sombra

para los enamorados?

Pregunto:

¿qué harás con tu corazón

de canto y nido,

ahora que ser árbol crecido

apenas es

sobrevivir a la amenaza

del hacha y el fuego

impiadoso

de los hombres?

¡Ay, arbolito,

que en vez de hablar

quisieras irte

con los pájaros!