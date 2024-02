Postales de la identidad de Villa Carlos Paz

Por Aldo Parfeniuk

(Escritor y ensayista)

El autor con los vecinos y cultores del arraigo carlospacense.

Uno pasa y los ve sentados a todos juntos ahí, en la esquina de Avenida Cárcano y Cerrito. Infaltables, aunque a veces falle alguno. Son casi todos amigos vecinos del Barrio Las Malvinas, y algunos otros seguidores de la amistad madurada por los años que siempre vivieron en otros barrios o que han tenido que mudarse por exigencias de la vida, o de la Villa-ciudad que no para de crecer.

Ni los 40 a la sombra de este primero de febrero al mediodía logró que elijan el frescor de sus casas, o la tele, o los ya hipnotizantes celulares, a cambio de la mesa cada vez más ampliada del ISIDORO BAR, que ya perdió la cuenta de cuándo le dio vida el Huesi Arias.

Como mueblero vecino de hace casi cincuenta años en la cuadra -raro partícipe de la mesa pero viejo amigo de casi todos- de pasada hacia mi casa siempre los saludo. Es la hora en que entre risas y anécdotas sus manos añosas sostienen el pocillo de café o el vaso de cerveza: como quien sostiene la memoria del pueblo; de un Carlos Paz que se va, pero que no quiere irse.

De tanto pasar, sintiendo que es gente con la cual hemos visto crecer la Villa que ahora es famosa, este jueves me volví cuando ya estaba por subir al auto y les pedí este par de fotos que aquí comparto. Como para seguir estando…

En épocas de contactos interpersonales a distancia (aunque estemos en la otra habitación) creo que nos hace bien comprobar que no se ha perdido la necesidad de la cercanía humana, del encuentro -aunque sea fugaz- con los otros; y aunque más no sea para compartir un café, contarse un chiste o discutir un poco de fútbol y política.

Ahí están los amigos del bar: son una postal humana de vecindad y amistad para el tiempo. A quienes no los conocen, se los presento: el primero de la izquierda es el campeón Falucho Laciar, detrás Rubén Castellano, el Perro López, Rubén Caro, el Pato Chávez, Huesi (dueño y Señor del Isidoro), Marucci, Ángel, Roli, Juan Bustamante (chomba rayada) Hugo López (hijo), el Puchi (gorra negra) y el Tino Cocordano.

En la otra foto, tomada por López, aparezco al lado de Juancito Bustamante.