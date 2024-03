Para pensar seriamente en los sentimientos

Lo importante de los sentimientos, son las emociones, porque lo que uno siente es lo que uno vive. Acaso; ¿no estamos siempre dispuestos a tener sentimientos?

Muchas veces los vivimos sin ser conscientes de ellos, y de lo que pueden provocar en nosotros y en los demás. Pero, los sentimientos, el tuyo, el mío, el de todos, están moldeados de alguna manera por nuestros espíritus, esa energía capaz de elegir las prioridades en la vida: para lo uno o para lo otro.

Quizás nos preparamos para muchas cosas, pero siempre es bueno saber por qué ciertas conductas son virtudes, por qué te convierten en alguien confiable o no; o te convierten en alguien amable o no; o te convierten en un ser querible o no.

Hoy, viernes, 1 de marzo de 2024, es un día más para todos, y estará marcado por lo que sentiremos al vivirlo.