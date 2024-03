Gracias al pueblo y gobierno de la provincia de Misiones

Gracias Misiones. Gracias Joselo Schuap, gracias Secretario de Estado de la provincia de la tierra, de mi tierra colorada, tierra de grandes y numerosos genios . ¡¡¡Qué tristeza y Qué alegría a la vez!!! ¡¡¡Qué honor y qué desamparo a la vez!!! Voy a recibir este domingo un reconocimiento muy caro, carísimo a mis sentimientos, muy reconfortable para mi alma. Tal vez, sea el más importante que recibiré en mi vida porque me lo otorga Misiones en nombre de mi patria guaranítica, de mi patria negra, de mi patria gringa, de región litoraleña, esa que llevo en mi corazón. Me lo va a entregar mi hermano de tantos polvos terrosos y caminos que transitamos cuando caminábamos hacia los sueños que luego se nos perdieron, o se nos escondieron detrás de la luna. Gracias Joselo Schuap, gracias Lucas Segovia en nombre de toda mi gente. Pero saben qué, también tengo un sabor amargo, porque este premio, no otro, éste, el necesario, el sencillo, el premio de mi gente, de mi cuna, lo hubiese querido recibir en el lugar que elegí en el mundo para vivir. Ese lugar donde nacieron mis hijos, Santiago y María Inés, y por el capricho del destino no lo podré recibir en Villa Carlos Paz. La vida es así, de caprichosa, es así de leguleya. En Villa Carlos Paz no están dadas las condiciones: El bosque de poesía, el primero fundado en el mundo, pionero del movimiento internacional que ayudará a Granada, España, a hacer capital cultural de Europa, está destruido. No tenemos un director de Cultura que sea referente válido en el quehacer del patrimonio cultural que deberíamos dejar por obligación antropológica y de raza humana a las generaciones venideras, ese patrimonio cultural que ayudaría a agrandar la oferta turística. Nuestro legado, el Parque Estancia está en permanente desconstrucción, y tenemos nuestra rica historia cultural en manos de nadie. Espacios culturales inhabilitados donde se venden motocicletas u otros objetos, y así, es una pena, sin museo, perdiendo sistemáticamente edificios de valor arquitectónico, y bueno, la historia nos dará un puñetazo y será tarde.

Sin embargo, Joselo Schuap estoy emocionado porque me llega cuando "otros nadies" desean que el cáncer me lleve. Por favor, Joselo, necesito que agradezca de mi parte al Gobernador de Misiones Hugo Passalacqua qué tanto nos ayudo en difundir la obra del talentoso Ramón Ayala en otras épocas, y ahora me regala una bocanada de vida con este premio que me llega como un mimo en un momento especial de mi vida.

También debo, nobleza obliga, pero también quiero agradecer al Gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, al presidente de la Agencia Córdoba Cultura, al carlospacense Raúl Sansica, al intendente de Sinsacate Carlos Ciprian, al director de la Estancia Jesuítica de Jesús María, Carlos Ferreyra Bertone y a los grandes juglares de nuestro tiempo Alberto Muñoz, Lucas Segovia, y el genial escritor Mariano Saravia y los integrantes del grupo Los Ranqueles.

Párrafo, a parte, se merecen mis estrellas, los poetas maestros: Aldo Parfeniuk, Leopoldo Teuco Castilla, María Casiraghi y José María Cotarelo Asturias.