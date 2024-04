Catálogo Abierto: Gonzalo Vaca Narvaja revela los entretelones de Narvaja Editor

En el marco del número 9 de la serie Catálogo Abierto, el responsable de Narvaja Editor, Gonzalo Vaca Narvaja, se abre a una interesante entrevista conducida por José Pablo Muñoz. Esta serie, surgida de la inquietud de la Sede Juan Filloy de la Biblioteca Nacional por impulsar la difusión de la actividad editorial en Córdoba, presenta un espacio único para conocer más de cerca a los editores y editoras de la provincia.

Vaca Narvaja comparte sus experiencias, reflexiones y desafíos al frente de Narvaja Editor, una editorial que ha dejado una huella importante en el panorama cultural cordobés. Desde el juego de diseño en las redes sociales hasta las vicisitudes legales que enfrentan los proyectos editoriales, el entrevistado ofrece una visión franca y sincera sobre su labor.

Entre los temas abordados se encuentra el proyecto inicial de la obra "Córdoba Negra", la participación en el Festival Internacional de Poesía de Córdoba y la importancia del autor en la difusión de sus obras. Además, se profundiza en la obra "La jauría del 76", compilada por Gustavo Adolfo Vaca Narvaja, y su relevancia en el contexto histórico argentino.

La entrevista revela no solo los desafíos y logros de Narvaja Editor, sino también la pasión y el compromiso detrás de cada publicación. A través de esta conversación, se vislumbra el panorama actual de la actividad editorial en Córdoba y el papel fundamental que desempeñan editores como Gonzalo Vaca Narvaja en la difusión de la cultura local y nacional.

JPM— Al observar la foto de perfil de Facebook de la editorial me topé con tres tapas de libros ¿Qué significa esa selección?

GVN— Es sencillamente un juego de diseño. La primera fue un facsímil de un libro agotado realizado para la Capilla Buffo en Unquillo. La otra, la novela de una escritora, Alicia Kozamedh, radicada en EEUU y la que sigue, la ilustración de la novela de un escritor ya fallecido, Carlos Narvaja, quien vivía en Suecia. Cabe destacar que en general, el uso de las pantallas se ha ido desarrollando de manera espontánea y no como una estrategia de imagen editorial única. De esa manera, las noticias de presentaciones de libros fluctúan en el Face personal y el que corresponde a Narvaja editor. El hecho de pertenecer a una generación anterior a los avances tecnológicos, hace que los procesos de aprendizaje sean diferentes, como la importancia que le asignamos al uso de las redes, donde todo sucede sin suceder.

JPM— ¿Qué nos puede contar de la obra Córdoba Negra?

GVN— Córdoba negra fue una publicación en donde varios autores participaron con cuentos de misterio y/o terror en los noventa. La intención de Córdoba negra 1 era la de darle continuidad en otra edición con tres autores que me gustan mucho, como son Salinas, Specchia y Marucco, con las ilustraciones de la artista plástica Laura Sosa Loyola. Sucedió que uno de los autores del ciclo Córdoba mata tenía registrado el nombre y sus extensiones y me lo objetó, por lo cual pasó a denominarse Eso existe y tuve que abortar el proyecto inicial de continuidad, que había funcionado muy bien en los noventa, y ponerle otro título, lo cual, en definitiva, le quitó esa energía propia que suelen tener los libros a la hora de diseñarse y pensarse por primera vez. Fue una gran decepción, sobre todo humana.

JPM— ¿Cómo fue la experiencia de participar en el Festival Internacional de Poesía de Córdoba?

GVN— Fue buena, ya que yo me había alejado de las ferias un par de años y fue encontrarme con una realidad nueva, de muchos pibes con editoriales noveles en una época diametralmente distinta a la que comenzamos a transitar a principios de los ochenta, llegada la democracia y con muchísimas ausencias de escritores, poetas y editores. Ese muestrario de nuevas propuestas editoriales, como las que vinieron después, me dejaron una sensación de plenitud dado el nivel de profesionalismo que se veía y se ve en ellos. Quizás una de las diferencias con aquella camada inicial tenga que ver con una mirada más social en la construcción de la cultura.

JPM— ¿Qué características tiene que tener una obra para que despierte la curiosidad del potencial lector?

GVN— El potencial lector es una figura ambigua y demarcada en todo caso por aquello ligado a los gustos de la época y el mercado. El lector se construye en el tiempo y para eso se muestra el libro, se lo exhibe y se abre en las ferias, presentaciones y reseñas, en donde el autor tiene un rol protagónico y no pasivo. Narvaja no fue concebida como una editorial comercial, sino todo lo contrario. De alguna manera, al principio incursionaba en varios géneros, luego se fue inclinando a los más duros, como la poesía, en donde son otras las estrategias de difusión y de llegada del autor al lector.

JPM— En el año 2016 Narvaja publicó la obra La jauría del 76, cuya compilación estuvo a cargo de Gustavo Adolfo Vaca Narvaja, su hermano. ¿Quién es Gustavo Adolfo Vaca Narvaja y de qué trata la obra?

GVN— Jeje, es mi hermano, y esa obra extensa y limitada en cantidad de ejemplares, tenía y tiene por objeto un recorrido de registro de uno de los juicios más emblemáticos que dieron cuenta del accionar del terrorismo de Estado en el setenta y seis como lo fue el Juicio de la Perla. Gustavo es médico jubilado y posee gran cantidad de textos editados fundamentalmente en el género narrativo.

JPM— ¿Lleva un registro de las obras publicadas por el sello? ¿Y de aquellas que no salieron a la luz? En caso afirmativo ¿Se puede acceder al mismo y cómo?

GVN— En general, el registro es de obras publicadas y se encuentran y actualizan cada tanto. Para ello tengo un blog (Narvaja editor blogspot) en donde constan la mayoría de ellas. En cuanto a las no publicadas, no llevo registro ya que muchas de ellas tuvieron instancias de correcciones, sugerencias o de maduración anteriores.

JPM— Geográficamente hablando, ¿de qué entorno artístico y cultural está rodeado su sello?

GVN— De alternativas, disparadores y difusión, como lo son las plaquetas con segmentos de las obras publicadas y revistas de distribución gratuita. Acompañar y generar espacios para que se escuche la voz del autor, para que se visualice su libro y se proyecte su obra. Tengo predilección por la poesía, ya que la misma es más proclive a viajar ligera, a ser más desestructurada. Quizás es la que menos se vende y, paradójicamente, la que más se lee. Yo siempre pensaba que mientras más poesía existiera en el mundo, menor sería la posibilidad de caer en sistemas autoritarios y desiguales. Pensaba que la palabra poética tenía ese don de acercarnos y de hacernos pensar y sentir el mundo de otra manera. -6- Sin embargo, hoy, que sucede un gobierno neoliberal que refunda el país con otro concepto tan antagónico al mío, no puedo dejar de pensar esto que vivimos como otra derrota y un nuevo fracaso. No es que seamos plenamente culpables, pero no dejamos de tener responsabilidad como constructores de contenidos. Obviamente que la desaparición paulatina de los espacios culturales (léase reseñas de libros, paginas culturales especializadas) en los periódicos y programas, fue cerrando esos espacios de crecimiento y derivándolos a otros de mayor licuación de sentido, como lo son la de las redes sociales. Hay que tener en cuenta que la actividad editorial en sí misma comienza para mí en 1984, creando la revista Expresar con un grupo de poetas y artistas plásticos, sigue con la edición de mi primera novela de exilio, Crono A/temporal, en 1986, con el sello Editorial Latinoamericana y ya en los noventa desarrollo el sello de Narvaja editor. Desde allí editaré narrativa, ensayo, y poesía, continuando con el desarrollo de revistas varias, entre ellas la creación de la Luciérnaga de la que fui su fundador y director por cinco números, cuyo proyecto original era que la misma la condujeran los chicos, pero bueno, no siempre las cosas salen como un quisiera ni la gente se comporta de manera adecuada y ética. En las primeras épocas de Narvaja editor distribuía a nivel nacional en Buenos Aires, Rosario, Río Cuarto, Neuquén, la Costa y la provincia de Buenos Aires, a través de distribuidoras como Catálogos, Leas y otras. Fue imposible sostenerlas por la ausencia de pagos o el deterioro de los libros por parte de las distribuidoras, y allí decidí mantener sólo aquellas librerías que tenían una conducta de pago correcta. Hoy soy y me considero una editorial pequeña, de escala reducida, a la que le gusta incursionar como antes en el juego e investigación con materiales gráficos distintos. He aprendido mucho y querido a cada uno de los autores que he -7- representado en el tiempo, siempre intentando y pujando para que su voz sea conocida, a veces lo he logrado y otras que aún hoy sigo mostrando.