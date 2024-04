Un poema de Mario Arce: «Aún te llevo en mis dedos como una pequeña magia de fuego»

Mario Arce nació en Unquillo, aunque es carlospacense por adopción. Publicó su quinto libro de poesías, «Noticias de ella», editado por Corprens, donde le escribe principalmente a la mujer, a los fracasos amorosos, y lo hace desde la nostalgia, la añoranza y el deseo.

«Me siento un poeta constantemente, hago diferentes trabajos para aportar a mi economía familiar, pero siempre voy a ser poeta, me siento poeta en mi forma de ser y sentir cotidianamente, no sólo en mi forma de escribir»; manifestó Arce, convencido de que es necesario conocerse bien para vivir tranquilo y no perder nunca los objetivos personales que más motivan.

Arce es poeta y además encargado del famoso resto pub La Pulpería de Villa Carlos Paz.

Aún te llevo en mis dedos como una pequeña magia de fuego.

Me duele la sangre al recordarte, se aleja la tarde…

Sin tus ojos/sin mis manos/ con la ausencia desgarrando carne/ con pedazos de pasado/ con el olvido en los labios/ tu nombre vagabundo del viento/ en las luces del infierno/ en las sombras del silencio.

El fantasma de tu piel acechando tristezas/ a todos nos busca alguien/ yo encontré mi castigo en la lluvia/ en los huesos/ en las páginas de un libro/ no me olvido, tu me salvaste de mí mismo.