La novela de amor de dos raperos

Por Pedro Jorge Solans

Se llama Nicole Denise Cucco, y es conocida como Nicky Nicole. Tenía 20 años cuando se convirtió en la artista femenina más escuchada de Spotify con su hit “Wapo traketero”, y fue la primera argentina que cantó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, uno de los programas de televisión más vistos en el mundo.

En plena pandemia empezó a vivir una historia Mateo Palacios Corazzina conocido como Trueno que nunca pensó escribir, ni cantar.

Formaron una de las parejas más emblemáticas de la música argentina actual.

Nicki Nicole y Trueno, estuvieron juntos desde que el coronavirus invadió el mundo. Tenían 19 años, y su relación fue anunciada por Instagram en mayo del 2020. No se sabía si era tan real, pero el noviazgo de Trueno y Nicki Nicole fue seguido de cerca por una masa de fanáticos que disfrutaban de verlos juntos tanto en la vida personal como en su colaboración profesional. Juntos lanzaron el exitoso tema Mamichula, que se convirtió en un hit y reforzó la imagen de una pareja inseparable y talentosa en la escena del rap y trap en español.

15 millones de seguidores sociales en Instagram siguieron la novela del amor.

La pareja celebró su primer aniversario en Madrid, y la cantante fue entrevistada por el streamer Ibai Llanos, quien aprovechó la oportunidad para rescatar las cuestiones amorosas de los artistas del rap.

Nicki Nicole estaba sensibilizada por lo que le pasaba con Trueno y llegó a la reunión con el streamer Ibai Llanos y enfrentó con el corazón abierto el cuestionario sagaz del español; a tal punto, que, en un momento, bajó la mirada y solo pudo mostrar su mano que lucía un anillo de compromiso.

—¿De compromiso, a la vieja ultranza? ¿Nicki Nicole y Trueno? —expresó admirado Ibai Llanos ante los seguidores sociales de cada uno.

Casi 15 millones de personas, la mayoría jóvenes adolescentes, atrapados por el relato de Nicki Nicole sobre la propuesta de casamiento que recibió de Trueno en mayo del 2020 en la terraza de una casa en un barrio de un mundo de incertidumbre generado por una pandemia.

La cantante dijo, “fue a los tres meses del noviazgo, en la terraza de la casa de Trueno en el barrio de La Boca en Buenos Aires. Él quería hacerlo en ese lugar para que se vieran desde los dos puentes Avellaneda, pero yo tuve vértigo, no me sentía cómoda y no sabía que quería hacer él.

Estábamos sentados, y de repente, me pidió que me parase y me rogó que lo hiciera, se arrodilló y me hizo propuesta”.

Después de bromear con Llanos, se dio cuenta, y mirándolo al streamer, señaló: “Cagué el momento bonito”.

—¿Y la respuesta? —Preguntó Llanos.

—Lloré. —Respondió la artista.

Y llevó tranquilidad a quienes querían saber cómo había terminado.

Ibai Llanos, anticipándose al futuro como pasa en estos tiempos, terminó el reportaje, afirmando:

—Se va 1 llegan 2.

Y como suele suceder en las novelas breves, a los dos años e inesperadamente se separaron, pero lo anunciaron recién a los tres años de aquel feliz inicio.