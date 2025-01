La poesía de Blanca Guillén trasunta lucidez, rebeldía y sensibilidad

Fernando Mesquida Garrido

(Novelista. Autor de “Un mar de rosa y oro” y “Luces de Bengala. Un voluntario en el corazón de

India”. Miembro del grupo literario “Letraheridos de Hospital”)

Granada. España

Es justo y necesario iluminar la senda de los lectores hacia jóvenes poetas para conocer aspectos de una poesía que no puede quedar entre la muchedumbre de obras olvidadas. En este tiempo en que la humanidad nunca se había visto expuesta a tantos estímulos a los que atender y había tenido tan poco tiempo para ello, se hace preciso disponer de un exigente tamiz que nos ayude a separar el buen grano poético, la fecunda semilla, de una paja insulsa que está abocada a pasar sin pena ni gloria.

El pasado día 14 de diciembre en “La Tertulia” ese emblemático local, punto de encuentro entre los poetas de la ciudad de Granada, y en el que se ha incubado una parte de la poesía de la otra sentimentalidad y por el que han pasado figuras como Rafael Albertí o Luis García Montero, fue presentado el libro de Blanca Guillén Utrilla “Antología Poética”. Albo poemario, si nos atenemos a la pureza de las expresiones del espíritu de la poeta, sin mácula ni adorno innecesario.

La apreciación y resonancia que en nosotros puede tener un poema no esta exento de los elementos subjetivos de gusto e idiosincrasia. No todos los poetas conmoverán a todos en el mismo grado. La poesía de Blanca es para quienes deseen sobrevolar la realidad que les ha tocado vivir con la mirada de un águila imperial que alumbra con sensibilidad lo cotidiano. Desde la altura que otorgan la lucidez y clarividencia, la poesía de Blanca es especialmente para inconformistas y para quienes deseen recuperar la esperanza en la palabra poética como un acto de disidencia frente al “status quo”. También para sentimentales que valoren el calor delcontacto humano en lo cotidiano.

En ocasiones caen en nuestras manos poemarios que nos sorprenden por su alcance a la hora de ayudarnos a conformar una mirada crítica de la realidad. En estos tiempos de posverdad la poesía puede ayudarnos a construir una forma alternativa de

ver las cosas. Se trata de aportaciones que se caracterizan por una singular conciencia alternativa.Es el caso de Blanca Guillén, una mujer despierta y que a través de sus poemas nos cuestiona y tiende una mano para poder transitar una realidad con sus ambivalencias, contradicciones o momentos de entrañable calidez.

Entre los aspectos destacables de la biografía de nuestra autora se encuentra su proyecto denominado “Efecto Pigmalión”, una iniciativa educativo-cultural que persigue provocar cambios positivos y enriquecedores dentro y fuera del sistema educativo. A través del arte se potencia la inclusividad y la diversidad en el marco del desarrollo integral de la persona. Un trabajo que denota su actitud vital, su toma deconciencia respecto a una realidad que puede transformarse.

Se define Blanca como “una inquebrantable tocapelotas optimista,/ que jamás admitirá en voz alta/ el número exacto de síncopes existenciales /acontecidos hasta la fecha. …Y que lo celebra absolutamente todo,/como acto de rebeldía autócrata/ante el

inevitable y trágico fin.” Alguien que así se define y se dedica a la educación es una garantía para inculcar el tan necesario pensamiento crítico.

De la poesía de Carmelo Iribarren, Luis Antonio de Villena ha destacado su austeridad formal que conduce a una literatura casi desnuda. Al leer a Blanca Guillén tenemos la impresión de que sus versos son como lúcidos fogonazos de pensamiento

y emoción que no precisan de lo formal para impactarnos. Tienen esa difícil cualidad de conectarnos con lo más directo y descarnado de la vida, en sus remansos o en sus momentos de crispación, revestidos siempre con toques de humor e ironía.

La poesía de Carmelo Iribarren nos ayuda a aceptar lo inevitable de la realidad:

Uno siempre espera

que suceda algo,

que algo bueno suceda,

algo que le dé un giro brusco,

un empujón, un bandazo

de suerte a su vida

de repente, porque sí,

en el momento más inesperado.

Pero no pasa nada, claro,

nunca pasa nada……

También, a nuestro juicio, la poesía de Blanca Guillén, contribuye a que aceptemos la realidad tal cual es, si bien descubriéndonos aspectos de la cotidianeidad que pueden traernos fulgores insospechados.

Blanca se define como alguien que “….lo celebra absolutamente todo,/como acto de rebeldía autócrata/ante el inevitable y tráfico fin/” Es esa actitud de indocilidad uno de los valores que consideramos esenciales en su poesía, tan necesaria para que nos hable desde una mirada despierta que nos haga cuestionar absurdos convencionalismos. En su actitud rebelde la autora se define como “Un torbellino incorregible,/donde nada se deja sin decir./Un maravilloso desplante en línea recta.”

“Jorobada, puede,/achantada, nunca”.“No me gusta criticar/pero tanta laxitud es cuando menos, /sospechosa” Palabras que también ponen de manifiesto su actitud incorformista.

La autora nos conmueve con sus profundas miradas sobre aspectos aparentemente triviales y cotidianos de la vida y nos ayuda a instalarnos en una suerte de “carpe diem” en el que encontrar sentido a lo que aparentemente no lo tiene.Poemas de corte existencialista en los que la autora aborda cuestiones de difícil contestación, y que denotan que ya desde el comienzo nuestra libertad puede estar sesgada: “…nadie nos pregunta si queremos venir./Ni donde queremos o no,

nacer.” Sus poemas nos muestran la fortuna de haber tenido una madre de conciencia feminista y anti convencional “Hubiese sido cualquier niña más de rosa, de no ser por ella…..Pero yo era la niña de amarillo”, que han contribuido a forjar su singular

personalidad, exponente de que las tempranas influencias familiares dejan una huella indeleble.

No faltan momentos de tierna misericordia: “Quiero un pollito de los de abajo,/ de los que no pueden respirar”.

La poeta es directa a la hora de cuestionar las estrategias de dominación y control: “Qué bien orquestada la estafa./Tanto miedo y tanta amenaza,/para que no fuésemos/quienes somos hoy./ No se me ocurre mejor venganza./ tiempo que deshice las paces con Dios./Con la iglesia./ Y ahora que estoy en tierra de nadie,/he diversificado la fe/ en depósitos de mayor rentabilidad./

Son destacables versos de gran lirismo….”El mar se oscurece despacio,/muriendo iridiscente,/y el sol se lleva consigo todo./ Ese espacio mágico, lleno de paz,/ que colma de seguridad los vacíos./Ese olor/La inmensidad.” Y también

sus finos dotes de observación: “Me he cruzado en el metro/ con una monja que rezaba el rosario./Se aferraba a él como si le fuese la vida en ello/ Tenía la misma cara/ que se le queda a una pija/ a la que pillan infraganti/ robando una crema en El

Corte Inglés”.

Decía la autora a quien admira “Que la mayoría de la gente no se fija en nada, y si se fija, no le importa”. Afirmación que trasluce una gran falta de empatía. En alguno de sus versos Blanca nos dice que “querría ser como Lucía Berlin/y hacer

alquimia de las desgracias/convirtiéndolas en interesantes y divertidas historias: Qué bien queda definida la naturaleza humana en los versos: “Ni me fio de aquellos que son incoherentes hasta las trancas/ ni de aquellos que no presentan

ningún tipo de contradicción en /su haber./” En los que queda perfectamente perfilada la naturaleza del hombre siempre sujeta a cierto grado de inevitable ambigüedad.

Creemos que la literatura ayuda precisamente a tolerar esa ambigüedad. “Y es entre tus brazos que encuentro,/lo que imagino encontrarán /los fieles en la misa de doce/. No se me ocurre templo más sagrado, /que el que construimos,/cada

domingo/bajo las sábanas.” Versos que son exponente de la mirada lúcida sobre la cotidianeidad a la que antes nos hemos referido.

Se mueve la poesía de Blanca en inteligentes y clarividentes ambivalencias, las que de manera irremisible nos ofrece la vida: “No se si me han salido mal las cuentas/ o muy bien la terapia”.

“Antología Poética” es en definitiva un recomendable poemario para quienes busquen una mirada diferente y original a través de la que descubran los ocultos fulgores de la realidad.