Despensa "Doña Pepa", un lugar especial de Caucete

La despensa de doña Pepa, logró ocupar un lugar en la oferta turística del hermoso y tranquilo pueblito de Caucete en la no menos bella provincia de San Juan.

Los hijos de doña Pepa, los hermanos Campos

Con gran esfuerzo doña Pepa, su marido y sus hijos Mauro, Marcelo, Mariela y Marisa mantuvieron su comercio contra viento zonda, sismos y "marea" —diría el dicho popular, contra viento y marea— y lleva más de 30 años abierto. Tuvo varios domicilios pero ahora está "pegado" al suelo terruño y, así, se hizo esencial para la provisión de alimentos y bebidas de vecinos, y turistas que buscan la protección de la sanjuanina más conocida en el país, la Difunta Correa.

Un lugar del pueblo

A doña Pepa y su boliche hay que conocerla, quién visita Caucete y no compra en el boliche o no la saluda, no conoció ese pintoresco pueblo. Es una parada tan obligada como la ruta del vino de San Juan, que tiene en Caucete bodegas como la Callia que tiene muy buena atención del personal. Callia tiene muy buenos vinos a un excelente precio, ecuación que también tiene doña Pepa y sus hijos, buena atención, buenos productos y los más bajos precios del mercado.

Cuando doña Pepa sale a visitar sus parientes a Córdoba, el mercadito queda al cuidado de su hijo Mauro Arturo Campos.

El local, tan simple como los sentimientos.

Doña Pepa con sus 75 años a cuestas no deja su San Juan por nada del mundo, para ella, no hay cielo, ni sol como el de su San Juan donde los huesos de su marido y los suyos ya son parte de la tierra que le dio dolor y felicidad. Ella aconseja respetar y visitar el cementerio donde esta la historia real del pueblo, y el consejo de doña Pepa es una buena opción para los viajeros que disfrutan de los destinos poco comunes. Si bien es un cementerio como cualquier otro, tiene cierto encanto que guarda los recuerdos de un pequeño pueblo rural como Caucete.

