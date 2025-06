Estas son las señales que indican que tu gato confía en ti

Es verdad que no siempre es sencillo identificar los sentimientos de un felino. Quizá el sentimiento de miedo o enfado es muy perceptible, pero cuesta mucho más cuando se tratan de sentimientos como la confianza o el amor. Sobre todo porque los felinos están rodeados de esa atmósfera de independencia que muchas veces confunde a las personas.

No obstante, tenemos que decir que los gatos sí que demuestran el amor y también la confianza. Lo hacen a través de unas señales que podemos llegar a identificar así que no te sientas preocupado porque con este artículo te lo aclaramos todo.

Ya sabes que la confianza es la mejor de las maneras de construir y vínculo que enriquece tanto al felino como a ti. ¡Vamos a por esas señales!

Se esfuerza por adaptarse a tus rutinas

Los gatos son animales de hábitos, como los humanos. Estamos sumidos en la rutina y no percibimos en ocasiones que nuestros felinos queridos están emitiendo gestos de confianza y amor.

Es cierto que los felinos tienden a tener dificultades con la adaptación a nuestros horarios, pero solo el gesto de intentarlo, ya demuestra que nos quieren mucho. Son animales con un gran sentido de la libertad y eso en muchas ocasiones les propicia a hacer cosas que no compaginan muy bien con los humanos.

Recuerda que tu gato cuando está siendo educado está poniendo todo de su parte para captar la esencia del mensaje que le queremos transmitir y eso, sin duda, es un gesto de confianza y de que tienen mucha seguridad en nosotros.

Quiere amasarte

Cuando un gato te amasa, lo que está simulando es su infancia al lado de su madre. Los gatos cuando son cachorros amasan las ubres de su madre para que la leche fluya mejor. Es por eso que tienen ese gesto interiorizado y cuando se siente muy a gusto, comienza a amasar todo tipo de tejidos o personas.

Si tu gato te amasa es porque se siente muy cómodo y relajado. Sin duda, si tu gato te amasa tiene que sentirte muy halagado.

Tu gato te da un beso gatuno

Es muy importante que entendamos que los gatos no entienden los besos ya que no son humanos ni tienen la capacidad para razonarlos. Esto es esencial ya que si queremos realmente comunicarnos con un felino lo que debemos hacer es adaptarnos a su tipo de comunicación corporal.

Para los gatos, el equivalente al beso sería rozar su cabeza con la tuya o con cualquier otra parte de tu cuerpo aunque preferiblemente la cabeza. Es algo que hacen otros felinos y lo hacen porque en la zona de los mofletes (y en otras zonas) tienen unas glándulas que desprenden feromonas.

Las feromonas tienen un olor único que identifica a cada gato y es lo que utilizan para socializar aunque los humanos no podemos olerlas. Por lo tanto, si tu gato te da un cabezazo suave, restriégate con él para demostrarle que lo quieres con locura porque es lo que te está diciendo él.

Te comienza a lamer

Los gatos lamen a aquellas personas o animales que quieren. Esto es una verdad como una catedral y es que la limpieza es un aspecto esencial de sus vidas y es por eso que probablemente los veas limpiarse muy a menudo.

Los gatos, se limpian entre ellos porque no pueden llegar a ciertas zonas como son la cabeza y la espalda aunque es cierto que tienen mucha flexibilidad y eso les permite llegar a zonas bastante lejanas.

Si tu gato te lame es porque te considera una parte indispensable de su vida y quieres que estés bien. ¡Y no hay mejor manera de estar bien que estar limpio!

Deja al descubierto su panza

Este es otro de las señales que indican que tu gato confía en ti a unos niveles espectaculares. Los felinos no pueden saber al 100% que en casa no hay ninguna amenaza y es por eso que cuando llegan a una casa por primera vez, lo que hacen es revisarla muchas veces hasta que se sienten seguros.

Esto lo hacen para saber todos los rincones de la casa por si alguna amenaza pudiese surgir. Por eso, cuando tu gato muestra su tripa delante de ti, te está diciendo que confía plenamente en ti. Sabe que en tu presencia no le va a pasar nada porque tú lo proteges.

¡Y es que en la zona de la tripa están los órganos más vitales! Como para no tener miedo. Así que fíjate todo lo que confía en ti como para hacer eso.

Tu gato puede comer de tu mano

Si por algo se conoce a los gatos es por lo precavidos que son y es por eso que no tienden a comer de la mano de nadie a menos que confíen mucho en esa persona. Si ves que tu gato come de tu mano es que realmente se siente confiado de que contigo no le va a pasar nada malo.

Tu gato te trae regalos

Todos conocemos los regalos gatunos y es que no están tan lejos de los regalos que hacemos los humanos. Bueno, es verdad que ahora mismo no se nos ocurriría regalar un ratón muerto a alguien porque sería una escena innecesaria y macabra. Sin embargo, hace siglos llegar a casa con alguna presa para poder cenar y tener el estómago lleno no estaría nada mal.

Esto es una manera de que puedas ponerte en el lugar del felino. Bajo su instinto, decide cazar algo para ti, para que puedas estar bien y con la tripa llena. Obviamente él no sabe que no necesitas eso, pero es una manera en la que te demuestra lo hábil que es además de demostrarte que puede cuidarte bien.

La cola de tu gato te dice “confío en ti”

El lenguaje corporal gatuno es inmenso hasta el punto de que podrías estar días enteros leyendo sobre el tema. Uno de los gestos que tienen para expresar con que confían en ti es la posición de su cola de manera que esté erguida, sobre todo si te acaba de ver y la coloca en esa posición.

Si además de ponerla erguida, comienza a temblar de manera muy ligera, es que también siente sentimiento positivos hacia ti.