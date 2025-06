Los grandes beneficios de criar un gato en casa

Los gatos son mascotas que deslumbran al mundo por su inteligencia. Más allá de sus distintas razas y peculiares formas de demostrar amor, el vínculo con estos animales domésticos tiene un impacto positivo. En esta nota, conoceremos los beneficios y ventajas de tener un minino haciéndonos compañía en el hogar.

Si ya te animaste a adoptar un gato, debes tener en cuenta muchas cosas. Primero, los felinos son buenos animales de compañía, pero llevarlos a tu casa implica una gran responsabilidad y un compromiso para siempre. Eso, al igual que con otras mascotas domésticas.

Según los expertos, la pérdida de interés del dueño es una de las causas más comunes del abandono animal. Por eso mismo, piénsalo dos veces antes de acoger a un gatito. Dicho esto, es el momento de enumerar las bondades que ofrece la compañía de un felino.

¿Cómo son los gatos?

Los gatos tienen un carácter particular y distinto al de otras mascotas. Aunque no se puede generalizar porque cada uno tiene su propia personalidad, existen rasgos comunes que los caracterizan. Suelen ser independientes, curiosos y cuidadosos con la limpieza de su entorno.

Los gatos adultos permanecen la mayor parte del día en una actividad baja, y generalmente se echan siestas de varias horas. Son muy ágiles y su forma de juego casi siempre es una secuencia de caza, seguir un cordel o permanecer agazapados para saltar sobre su juguete.

Otra actividad importante en su vida diaria es acicalarse y mantenerse aseados. Además no les gusta que su entorno esté sucio, si su bandeja de arena no está lo suficientemente limpia es posible que busquen sitios alternativos para hacer sus necesidades.

Los gatos son curiosos, en especial les gustan los sitios altos donde vigilar y sentirse protegidos. Si tienen una ventana, pueden pasarse mirando por ella un buen rato.

Los gatos al igual que los perros tienen sistemas de comunicación muy complejos. Dentro de su misma especie, la comunicación se basa en posturas corporales, sonidos y olores que marcan el territorio o a los miembros de una misma manada. Los gatos también han desarrollado otros mecanismos para relacionarse con la especie humana. Los maullidos son la forma más eficaz de llamar la atención de los humanos, por ejemplo utilizan vocalizaciones para comunicarse con nosotros y en raras ocasiones para comunicarse con otros gatos.

A la hora de tener un gato también debes tener en cuenta que son muy sensibles a los cambios. Si un gato se acostumbra a vivir en una casa desde que es pequeño, no es aconsejable cambiar radicalmente el lugar en el que vive. Los gatos se estresan fácilmente con este tipo de cambios así que debes tener claro cuál va a ser su espacio antes de adoptarlo.

Si quieres conocer lo que un gato puede hacer por ti no te pierdas la siguiente lista de razones científicamente demostradas de los beneficios de tener un gato.

Ventajas de tener un gato en casa

Los gatos son animales con poca actividad durante largos periodos, la mayor parte del día la pasan durmiendo o descansando. Esto puede ser una ventaja si por trabajo u horarios complicados estás muchas horas seguidas fuera de casa. Además no necesitan paseos ni un espacio excesivamente grande para moverse.

Ten en cuenta que con la penumbra, es decir, al amanecer y atardecer los gatos tienen su máxima actividad, son en estas horas cuando el gato va a querer jugar y demandará más atención. Si va a permanecer varias horas solo, en especial si es en las que su actividad aumenta, sería recomendable que tu gato dispusiera de entretenimiento. Pueden ser juguetes, juegos interactivos o un compañero de juegos. Algunos problemas de comportamiento se solucionan si en la casa hay dos gatos en lugar de uno.

Los gatos son animales cuidadosos con su propia higiene. Otro de los grandes usos que hacen de su tiempo es el acicalamiento. No les gusta permanecer con las patas sucias ni el pelaje descuidado, así que es difícil que ensucien la casa de pisadas. Eso sí, hay un cambio frecuente de pelaje y los pelos pueden resultar molestos si se quedan adheridos a ropa y muebles.

Lo recomendable es un cepillado al menos una vez a la semana, que puede convertirse en una experiencia agradable para nuestro animal si lo acostumbramos a ello. Lo mismo pasará con la hora del baño.

Por otro lado, recoger las deposiciones de los animales es una de las quejas más frecuentes de los dueños de mascotas y los gatos tienen un punto a favor en este tema. Casi desde el primer momento aprenden a usar el cajón de arena para sus necesidades. Eso sí, deberemos mantenerlo limpio y alejado de la zona de alimentación y descanso.

Cariñosos pero independientes, los gatos pueden resultar animales treméndamente amorosos, busquen nuestras caricias y decidan que el lugar perfecto para echar una siesta es nuestro regazo, pero parecen regularse a los estados de ánimo de su compañero humano. Son unos de los animales más empáticos, es decir, cuando hay visitas o el propietario está con otra actividad son capaces de desaparecer o volver a sus propias tareas y cuando el humano demanda más cariño, por ejemplo con una enfermedad, el gato no se mueve de su lado.

Su comportamiento, gestos y estética general resultan atractivos para los humanos, en otras palabras nos gusta mirar a los gatos. Seguir sus aventuras nos resulta entretenido e internet es una buena muestra de ello.

Otro aspecto positivo de los gatos es su comportamiento de maestros indirectos. Son capaces de enseñar valores como la paciencia y dulzura, lo que puede ser de gran ayuda si se convive con un niño.

Esto puede explicarse por el comportamiento que tienen los gatos frente a los conflictos. No son como los perros u otras mascotas. La respuesta felina habitual frente a un conflicto es la huida, es decir con los gatos no vale gritar y pelear porque no nos harán caso y la relación con ellos es posible que empeore. Este comportamiento fuerza a buscar otras vías de comunicación, menos agresivas.

Cuidado, cuando un gato se siente amenazado y no hay posibilidad de huida su respuesta puede ser la lucha, conviene tenerlo en cuenta con niños pequeños que puedan forzar esta situación sin darse cuenta.

Además de estas ventajas y los beneficios físicos que puedan tener los gatos hacen muy bien la función de manta, aportan un calor muy placentero y les gusta dormir junto a nosotros o a los pies de la cama. Pero no todo son ventajas, convivir con un gato puede tener algunos inconvenientes que comentamos a continuación.

¿Los gatos pueden amar a sus dueños?

Los gatos sí aman a sus humanos, incluso si a veces tienen una forma divertida de demostrarlo. De hecho, forman fuertes lazos con sus dueños y muestran sus emociones de manera muy similar a las personas. Al igual que sus contrapartes humanas, los gatos pueden mostrar su amor a través de la comprensión y la preocupación por los demás.

¿Los gatos realmente se preocupan por ti?

Los gatos forman vínculos con sus dueños similares a los que los perros y los bebés forman con sus cuidadores. Para un gato, su humano es algo más que una fuente de alimento, sino también una fuente de consuelo y seguridad.

¿Los gatos saben cuándo lloras?

¿Pueden los gatos sentir las emociones? Los gatos pueden percibir cómo se sienten las personas, de modo que tu gato realmente puede saber cuándo estás triste. “Los gatos pueden sentir cuando estás triste porque están muy en sintonía con tu comportamiento y estado de ánimo normales, y si hay un cambio, lo perciben”, dijo la Dra. Sarah Wooten, veterinaria de Pumpkin Pet Insurance, a The Dodo.

¿Pueden los gatos percibir si eres una buena persona?

Aunque parezca que no les importe mucho, los gatos son capaces de distinguir entre personas buenas y malas, además que son excelentes jueces del carácter y las emociones humanas.

¿Qué tiene de negativo tener un gato?

La muda de pelo es una queja importante en muchos hogares, especialmente en el caso de los gatos de pelo largo. A menudo, ningún mueble está a salvo de sus pequeñas patas. Aunque a uno le parezca bien, esto puede llegar a convertirse en un problema para familiares y amigos si son alérgicos al pelo de animal.

¿Cuándo envejece un gato?

Por lo general viven entre 11 a 14 años. Muchos gatos optan por calmarse y apreciar sus rutinas. Cuando alcanzan esta etapa de la vida, es más probable que desarrollen algunas enfermedades, como demencia, problemas de la piel, cáncer, diabetes o artritis.

¿Reconocen los gatos la cara de sus dueños?

Los gatos no pueden distinguir a sus dueños mirándolos fijamente porque sus caras parecen idénticas cuando están en reposo. En cambio, distinguen a los humanos por el sonido y el olor. Los gatos aprenden a identificar la voz de su dueño e, independientemente de si lleva colonia o no, su piel emite un aroma inconfundible.