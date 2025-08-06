Carlos Paz

Mascotas perdidas: buscan al dueño de un perro con correa cortada

El animal fue retenido por Tránsito y permanece bajo resguardo. No tiene chapita identificatoria.
Mascotas
miércoles, 6 de agosto de 2025 · 18:58

Desde el programa Familias con Huellas solicitan colaboración para encontrar a los dueños de un perro macho, mestizo, que fue hallado con una correa cortada y actualmente está retenido por personal de Tránsito en Villa Carlos Paz.

El animal no posee chapita identificatoria y se presume que pudo haberse escapado de su vivienda. Se encuentra en buenas condiciones generales y bajo resguardo a la espera de que su familia lo reclame.

Quienes tengan información o reconozcan al animal pueden comunicarse con Familias con Huellas o llamar al 351 3989913.

