En Italia aconsejan usar el barbijo también dentro del hogar

El Gobierno italiano lanzó una "fuerte recomendación" para que los ciudadanos usen el barbijo dentro de sus domicilios cada vez que reciban a personas no convivientes y llamó a evitar reuniones privadas de más de seis personas, al decretar hoy nuevas medidas para hacer frente al coronavirus y evitar una nueva cuarentena generalizada en el país.



El Ministerio de Salud, en tanto, informó hoy de 5.901 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, en aumento frente a los alrededor de 4.600 de ayer y el dato más alto desde el 29 de marzo. En el mismo periodo se registraron otras 41 muertes por el virus, con lo que el total subió a 36.246, agregó el Ministerio.



"Está fuertemente recomendado el uso de los dispositivos de protección de las vías respiratorias incluso al interior de las habitaciones privadas en presencia de personas no convivientes", plantea el artículo 1 del nuevo Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros (DPCM) firmado hoy por el premier Giuseppe Conte.



"En cuanto a las habitaciones privadas, está de todos modos fuertemente recomendado evitar fiestas y recibir más de seis personas no convivientes", agrega el DPCM con el que Conte dispuso la nueva batería de restricciones a nivel nacional para frenar la difusión del coronavirus, en medio de un aumento de casos en todo el país en las últimas semanas.



El primer ministro justificó hoy las medidas al considerar que "están creciendo los contagios en ámbito familiar y de amigos, por lo que debemos usar el barbijo si se reciben huéspedes y personas no convivientes".



"Invitamos a no hacer fiestas en sus casas, son todas situaciones de peligro", planteó Conte en declaraciones desde la sede de Gobierno al explicar el decreto, que entrará en vigor mañana y expirará el 13 de noviembre.



Las nuevas medidas incluyen el veto a los deportes amateurs "de contacto", incluidos fútbol 5 o básquet, según el texto de 12 artículos divulgado hoy por el Gobierno y que incluye además la firma del ministro de Salud Roberto Speranza.



Las nuevas normativas decretadas por Conte tras un acuerdo con los 20 Gobiernos regionales disponen además el cierre obligatorio de bares y restaurantes a las 24 y la prohibición de beber alcohol en la puerta de los negocios que no tengan mesas en las veredas desde las 21.



"Debemos evitar las aglomeraciones", dijo Conte sobre las nuevas medidas durante su declaración de hoy, al tiempo que recordó que para ceremonias como casamientos, funerales y bautismos se fijó un límite máximo de 30 personas.



Además, la cuarentena obligatoria para las personas positivas baja de 14 a 10 días y se decretó la prohibición de realizar viajes estudiantiles durante los próximos 30 días.



"El objetivo es evitar una nueva cuarentena generalizada", explicó el premier en su mensaje televisado en directo por las principales cadenas del país.



El nuevo decreto se enmarca dentro del "estado de emergencia" vigente en todo el país hasta el próximo 31 de enero.



"Debemos hacer sacrificios en la nueva fase. Le pedimos un nuevo esfuerzo a todos los italianos", dijo hoy Conte.



Desde la oposición, el líder derechista Matteo Salvini criticó a través de Twitter las nuevas medidas, en especial el nuevo número máximo de personas para las fiestas privadas.



Desde la centroderecha, en tanto, el vicepresidente de Fuerza Italia Antonio Tajani apoyó el DPCM al considerar que "el objetivo es evitar una nueva cuarentena y hacía falta adoptar medidas que le permitan seguir adelante a la economía".



El nuevo DPCM se da mientras en Italia quedan 87.193 personas infectadas con coronavirus, en medio de un alza del número diario de contagios que de todos modos se encuentra lejos de los incrementos que muestran otros países europeos.