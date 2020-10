Las reflexiones que dejó Carlo Acutis, el joven que predijo su muerte

Mundo. Su paso por este mundo fue muy breve: el flamante Beato Carlo Acutis fue el único hijo de Antonia Salzano y Andra Acutis, nació el 3 de mayo de 1991 y murió el 12 de octubre de 2006. Sin embargo, en los 15 años que vivió en Milán, dejó huellas imborrables en cada persona que lo conoció y en las que ahora, tras haber sido beatificado por el papa Francisco, lo descubren a diario a través de su legado en internet.

A la vieja usanza -de rodillas y con una estampita en la mano- o, frente a una computadora y gracias a la tecnología, miles de fieles le rezan a diario, incluso, vía streaming ya que para evitar las aglomeraciones el día en el que fue beatificado, su tumba se encuentra abierta y su cuerpo -vestido con jeans, zapatillas y campera deportiva- yace detrás de un vidrio en el Santuario della Spogliazione, en Asís.

Acutis fue beatificado el 10 de octubre pasado, luego que el Vaticano comprobara uno de los tantos milagros que se le atribuyen: la sanación del niño brasileño Matheus, quien padecía una malformación congénita del páncreas y que lo llevaría a una muerte segura. Acompañado por su abuelo, el pequeño -quien ya se encontraba muy debilitado, apenas podía estar en pie y no dejaba de vomitar- pidió por su salud durante una misa, en la que fue exhibida una reliquia del nuevo Beato: un trozo de su remera.

Casi de inmediato, Matheus dejó de vomitar y comenzó a mejorar en apenas días, logrando revertir el cuadro. Los médicos no podían entender qué era lo que había pasado, ya que la malformación congénita había desaparecido. Fue así como se inició la causa para que Acutis fuera beatificado por el papa Francisco, gracias a su postulador Nicola Gori, quien habló en exclusiva con el medio Infobae.

Muchas son las frases motivadoras que el Beato Acutis dejó y que hoy sus fieles repiten e incluyen entre sus oraciones. Su pasión por la tecnología y su fe hicieron que se lo conociera como el “ciberapóstol de la Eucaristía” y que se lo mencionara como el “primer influencer de Dios”, ya que utilizaba el poder de internet para llevar su Palabra a todos lados.

De ese modo, y a través de las clases de catequesis que dictaba a niños y jóvenes, logró ser el nexo entre la fe religiosa y las nuevas generaciones.

1) “Estoy feliz de morir, porque he vivido mi vida sin perder un minuto en aquellas cosas que no agradan a Dios”

Carlo Acutis tenía 15 años cuando un día despertó sintiéndose mal. Pensó que se trataba de una gripe, pero los síntomas empeoraban con el correr de las horas. Tuvo que ser internado de urgencia y, a los tres días, llegó el resultado de uno de los estudios médicos: leucemia, en su grado más agresivo y en estado terminal. Lejos de desesperarse y de centrarse en él, calmó a sus padres y se preocupó porque ellos estuvieran tranquilos.

2) “De aquí, ya no salgo”

Sus padres revelaron que esas fueron sus palabras apenas ingresó al Hospital San Gerardo de Monza, en Italia. A pesar de que al principio parecía ser un cuadro simple, Carlo tenía en claro que su vida se estaba apagando y que no volvería a salir con vida de esa internación.

3) “Hay gente que sufre mucho más que yo”

Con esa frase, Acutis quiso tranquilizar a sus padres y, también, a los médicos y enfermeras, que sabían con certeza los dolores insoportables que padecía por la leucemia y el calvario que soportó mientras duró su enfermedad. El adolescente murió en menos de 10 días. Antes, había pedido que un sacerdote le diera la Unción de los Enfermos.

4) “Estoy predestinado a morir”

Varios meses antes de su muerte y cuando se encontraba en perfectas condiciones de salud, el Beato Acutis grabó un video con su celular, donde anunció su muerte. Sin embargo, esas imágenes no fueron vistas por nadie hasta después de su fallecimiento. Una noche, su madre se despertó con una voz. Corrió al cuarto de su hijo pensando que podría tratarse de alguna señal de su hijo, prendió la luz y no vio nada. Pero encendió la computadora: allí, apareció el video -que se viralizó en las redes sociales- ante la atónita mirada de Antonia, que no podía creer lo que sus ojos veían y sus oídos escuchaban, porque varias veces la había revisado luego de su muerte, para conocer aún más la intimidad de su hijo.

5) “Ofrezco todo el sufrimiento que tendré que sufrir por el Señor, por el Papa y por la Iglesia para no tener que estar en el Purgatorio e ir directo al Cielo”

Se trató de la última frase que Carlo Acutis dijo antes de morir acompañado por sus padres. Con esas palabras, buscó ser recibido en los brazos de Dios y le ofreció todo el dolor que padeció durante la enfermedad, para no tener que pasar por el Purgatorio.

6) “La tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo, la felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. La conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde abajo hacia lo alto. Basta un simple movimiento de ojos”

Esta frase fue encontrada por su madre, Antonia Salzano, mientras revisaba el diario íntimo de su hijo fallecido. Con apenas 3 años, le pedía que lo llevara a la Iglesia a “saludar a Dios” y, apenas unos años después, se enfocó de lleno en la caridad, pero sin que sus padres de enteraran hasta después de su muerte. Con la mensualidad que recibía, el Beato Acutis compraba colchones y alimentos para las personas que vivían en la calle. La totalidad del dinero que su familia le regalaba lo destinaba a los pobres, como una manera de acercarse aún más a Dios.

7) “¿De qué sirve ganar mil batallas si no puedes vencer tus propias pasiones? La verdadera batalla tiene lugar dentro de nosotros mismos”

Esta frase, escrita de su puño y letra, también fue encontrada por su madre, quien explicó que su hijo intentaba mejorar en todos los aspectos de su vida, de manera constante e, incluso, hasta en las cosas más simples. Se proponía desde “comer menos Nutella” -ya que le fascinaba la pasta de avellanas pero lo había hecho engordar algunos kilos- hasta evitar hacer chistes en clase para no distraer a sus compañeros.

8) “La Eucaristía es mi autopista hacia el Cielo”

Su madre cuenta que, desde que comenzó a ver en su hijo la profunda fe religiosa que profesaba, creyó que se convertiría en sacerdote. Antonia recuerda el gran amor que su hijo sentía hacia la Eucaristía, al punto que desarrolló varios proyectos informáticos en internet en los que, por ejemplo, se ocupó de investigar 136 milagros eucarísticos en 20 países y organizó una exposición virtual que recorrió el mundo. A pesar de que mantenía la rutina de un adolescente y que, después de la escuela se encontraba con sus amigos, no faltaba nunca a misa, donde rezaba el Rosario y se tomaba su tiempo para hacer adoración, antes o después de la Eucaristía, a la que solía definir como su “autopista al Cielo” y “lo más increíble que hay en el mundo”.

9) “No hablo con palabras, solo me recuesto sobre su pecho, como San Juan en la Cena”

Cuando apenas sabía hablar, Carlo Acutis le contó a su madre que rezaba a diario. Con esa frase, le pudo explicar su manera de conectarse con Dios. Antonia, que nunca había sido una mujer de fe, al igual que su marido, dejaba que su hijo siguiera el camino de la religión. Con apenas 7 años, le había pedido autorización para hacer su Primera Comunión y, por supuesto, se la dio. Ya en su adolescencia, a todos lados llevaba su mensaje para que todas las personas pudieran descubrir el poder de la oración. Solía decir: “Después de la Eucaristía, el Santo Rosario es el arma más potente para combatir al demonio”.

10) “Lo único que tenemos que pedirle a Dios, en oración, es el deseo de ser santos”

Rezar el Rosario, ir a Misa y tomarse unos momentos de adoración -antes o después de la Eucaristía- formaban parte de su rutina diaria. “El Rosario es la escalera más corta para subir al Cielo”, solía repetir frente a sus amigos para invitarlos a orar con él. El 10 de octubre pasado, Carlo se convirtió en Beato luego de que el Vaticano comprobara el milagro del niño brasileño, Matheus. De ahora en más, si se prueba un segundo milagro, podría ser santificado. Por su gran pasión por la tecnología, y por darle a internet un uso útil y noble para llevar la Palabra de Dios, se lo conoce como “Patrono de internet”. El papa Francisco lo puso como un ejemplo para los jóvenes.

11) “La Virgen María es la única mujer de mi vida"

A pesar de que era un joven apuesto, divertido y carismático, se empeñó en dejar en claro que su vida estaba enfocada en el amor puro que sentía por la Madre de Dios. Antonia reveló que Carlo hablaba con sus compañeros de la escuela, para que también vivieran la experiencia de la castidad, ya que -según su punto de vista- la sexualidad tenía que ser vivida como Dios la había pensado: con el fin de colaborar con la Creación.

12) Pide ayuda continuamente a tu ángel de la guarda. Tu ángel de la guarda tiene que convertirse en tu mejor amigo"

El Beato Acutis sentía devoción por su ángel de la guarda, a quien invocaba permanentemente de manera verbal, en su diario íntimo y en sus manuscritos. El interés sobre esa figura se despertó en él luego de leer varios libros sobre las apariciones del ángel a los pequeños pastores. Este ángel protege a cada persona, ya que Dios le da la misión de guardarla y guiarla durante su vida, para facilitarle el ascenso al Cielo.

13) “La vida es un regalo porque mientras estemos en este planeta, podemos incrementar nuestro nivel de caridad"

Con esta frase dejaba en claro la importancia que tenía en su vida poder ser útil a los demás. A pesar de que su familia tenía una muy buena posición económica, Carlo no se dejaba llevar por los valores materiales como lo hacen muchos jóvenes a su edad. No solo reservaba su mensualidad para ayudar a los pobres y a las personas sin techo, sino que también, colaboraba en varios comedores llevando muchas veces la comida que dejaba en su plato o la que sobraba en la mesa familiar. El día de su entierro, su madre dijo que le sorprendió la cantidad de gente que se acercó a despedirlo con lágrimas en los ojos y que eran todas personas a quienes su familia no conocía. Fue ahí cuando se enteró que su hijo había estado ayudando a cientos de personas durante toda su vida, sin que nadie lo supiera.

14) “Sólo los que hagan la voluntad de Dios serán verdaderamente libres”

Para Acutis, su enfermedad era parte del plan que Dios tenía para él, su voluntad. Cuando fue internado y le diagnosticaron la leucemia en estado terminal, lejos de quejarse la aceptó. Siempre decía: “¡Criticar a la Iglesia significa criticarnos a nosotros mismos! La Iglesia es dispensadora de tesoros para nuestra salvación”.

15) “Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias”

Fue su frase más famosa, la que Carlo mas repetía y la que más se comparte hoy en las redes sociales, un fenómeno que no llegó a ver, ya que murió en 1996, pero que habría potenciado aún más su trabajo informático para llevar la Palabra de Dios a cualquier sitio y a todas las personas que desearan conocerla. Con esta frase, quería que los jóvenes reflexionaran y buscaran en su interior los talentos que Dios les había dado. Deseaba que cada persona viviera su propia vida e hiciera su verdadero camino, sin copiar casi de manera mecánica, todo lo que hacían los demás. (Fuente: Infobae)