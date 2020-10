Mujica renunció como senador en Uruguay y se retira de la política

El octogenario expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015) renunció este martes a su escaño en el Senado y se retiró así definitivamente de la política activa, en una decisión precipitada por la pandemia de coronavirus, ya que padece una enfermedad inmune.

"Esta situación me obliga, con mucho pesar por mi honda vocación política, a solicitar que gestione mi renuncia a la banca que me otorgó la ciudadanía", escribió Mujica, de 85 años, en una carta leída esta jornada en sesión extraordinaria del Senado. "Me ha echado la pandemia", agregó.

Está previsto que en la misma sesión renuncie a su banca en el Senado el también expresidente Julio María Sanguinetti, de 84 años, del tradicional Partido Colorado.

El líder colorado, presidente en dos períodos, 1985-1990 y 1995-2000, le dejará su lugar a Tabaré Viera, para dedicarse "a otras tareas". Mujica será reemplazado por Alejandro Sánchez.