Por Eduardo Almiñana

Escritor y periodista

La cuestión es sencilla: si Azerbaiyán cesa en los ataques, se acabó la guerra, pero si Armenia deja de defenderse, lo que se acaba es parte de Armenia, si no es que se envalentonan y deciden avanzar más. No es un estallido espontáneo de violencia en el Cáucaso, "un recrudecimiento de las hostilidades entre ambos países" o cualquier otra fórmula vacía: es un ataque militar planificado sobre un pueblo que está resistiendo [una vez más]. Lo de que dos no se pelean si uno no quiere es mentira, y lo de poner la otra mejilla no está en el ADN de una gente, la gente armenia, que ha tenido que defender cada centímetro de tierra desde sus orígenes ancestrales. De momento Europa mira [para otro lado].

Fotografía: Una anciana con su escopeta en la puerta de su casa en Stepanakert, la capital de Artsaj [Nagorno Karabaj] atacado por Azerbaiyán, el domingo. Foto del periodista Pablo González [en EFE], quien está retransmitiendo ahora mismo en Twitter desde allí [TW: @PabloVis]

Material extraído de su Facebook.