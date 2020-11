Estadounidenses eligen hoy al 46º presidente de EE.UU.

Después de una campaña fuertemente polarizada, millones de estadounidenses acuden hoy a las urnas para elegir al 46º presidente de Estados Unidos entre el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden, el favorito en la totalidad de las encuestas.

Ya han votado más de 90 millones de norteamericanos mediante el mecanismo de votación anticipada que este año fue muy usado por los votantes debido al temor de contagio de Covid-19.

Hacia marzo de este año, casi todos los analistas daban por sentado que Trump sería reelecto tras haber detenido en forma parcial el comercio con China y otras economías asiáticas, había logrado reducir la desocupación -sobre todo en el cordón industrial, que venía golpeado hace varios años- con una economía creciendo a una tasa importante.

Sin embargo, desde marzo, cuando estallaron los contagios de Covid-19, Estados Unidos rápidamente entró en una crisis sin precedentes tanto en materia económica como sanitaria.

No sólo murieron más de 230 mil personas (cifra oficial que no coincidiría con la realidad) por la enfermedad que Trump definió como "chinavirus", sino que además se perdieron más de 25 millones de puestos de trabajo que todavía no se recuperaron y reapareció el racismo y la discriminación, además de las pandillas armadas por las calles.

Ante ese escenario, la confianza en el multimillonario anti sistema se deterioró fuertemente y así disminuyeron también sus chances electorales.

Al día de hoy, en una encuesta realizada a analistas políticos, Biden tiene un 85% de posibilidades de ganar las elecciones, número que coloca al demócrata como claro favorito.

Además, esta semana, debido a sus recientes intervenciones, la gente comenzó a verlo "muy enérgico", un punto que se señaló durante toda la campaña como una de sus mayores debilidades frente a las conductas volcánicas de Trump.

De todos modos, las posibilidades de Trump no son nulas y, tal como sucedió en 2016, puede haber una sorpresa en las encuestas considerando el complejo sistema electoral que tiene Estados Unidos, donde la victoria en un solo "estado clave", como Florida o Wisconsin, puede ser determinante para ganar las elecciones.