Un niño nació con anticuerpos de coronavirus

Una mujer dio a luz a un bebé con anticuerpos de coronavirus en Singapur. La madre se había contagiado de Covid-19 en marzo pasado cuando estaba embarazada. Si bien no hay prueba certera, el médico de cabecera sospecha que ella se lo habría transmitido, aunque de momento esto no está confirmado.

"Mi médico sospecha que le he transferido mis anticuerpos Covid-19 durante mi embarazo", contó Celine Ng-Chan. Ella estuvo levemente enfermas y fue dada de alta dos semanas después de que ingresara a un hospital local, debido a varios síntomas.

Noticias Relacionadas Tres carlospacenses se contagiaron de COVID-19 en las últimas 24 horas

La mujer es una de las pocas que padeció el virus mientras estaba embarazada y luego dieron a luz. Por esto mismo, no está claro si los anticuerpos pueden haber sido transmitidos por la madre o si el bebé fue el que los desarrollo por si mismo.

The Straits Time reflejó que la OMS aún no determinó si una embarazada puede transmitir el virus a su feto o a su bebé durante la gestación. Hasta la fecha el virus activo no se encontró en muestras de líquido alrededor del bebé en el útero o en la leche materna.

La Organización Mundial de la Salud dice que, si bien algunas mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de desarrollar Covid-19 grave, aún no se sabe si una mujer embarazada infectada puede transmitir el virus a su feto o bebé durante el embarazo o el parto.