Empresas expresan al Gobierno de EE.UU. su compromiso de enfrentar el cambio climático

En una carta dirigida a las autoridades electas de los Estados Unidos, las empresas mayores de diversos sectores de la economía mundial expresaron su compromiso en enfrentar el desafío del cambio climático y apoyan el retorno al Acuerdo de París.

La carta publicada en diarios

como https://s.wsj.net/public/resources/documents/Post Election%20Climate%20Statement.pdf?fbclid=IwAR1mGxAroEjPU2x_SRJGzjG4yCtwFo0zERApZfretoc3V1kzGNWAQRw5b_0

señala:

"Como compañías mayores de diversos sectores de la economía de los Estados Unidos, nos comprometemos a enfrentar el profundo desafío del cambio climático. Apoyamos el retorno de los Estados Unidos al Acuerdo de París, y urgimos al presidente electo Biden y al nuevo congreso a trabajar juntos para implementar soluciones climáticas ambiciosas, durables y bipartidarias.

Nuestras comunidades y nuestra economía soportan no sólo una pandemia devastadora sino también los costos crecientes del cambio climático. Incendios forestales, inundaciones, huracanes y otros fenómenos climáticos extremados trastornan vidas y modos de subsistencia. Y la ciencia muestra que las generaciones futuras enfrentarán impactos ambientales, económicos y sanitarios mucho mayores salvo que actuemos ahora.

En muchos casos, los pasos que debemos dar para reducir estos graves riesgos tienen el beneficio agregado de generar actividad económica sustancial. Orientar la inversión y la innovación americanas hacia las tecnologías del mañana creará empleos, conducirá el crecimiento y fortalecerá la competitividad de los Estados Unidos. Acciones climáticas de corto plazo pueden contribuir significativamente a nuestra recuperación económica.

Reconociendo estos riesgos y oportunidades, viendo el amplio apoyo público a la energía limpia y a la protección climática, y escuchando las preocupaciones de nuestros inversionistas, clientes, comunidades y empleados, nuestras compañías consideran la acción climática como un imperativo de negocios. Estamos dando pasos mayores para reducir el impacto climático. Hemos declarado públicamente nuestros ambiciosos objetivos y estamos invirtiendo en tecnologías limpias y otras soluciones climáticas.

Pero encarar este desafío global requiere un liderazgo fuerte y sostenido de Washington. Para lograr una economía net-zero, ambientalmente sostenible, los Estados Unidos deben establecer políticas nacionales duraderas que utilicen las fuerzas del mercado, movilicen la inversión y la innovación, y provean la certidumbre necesaria para planear a largo plazo. Es asimismo vital que nuestras políticas climáticas satisfagan las necesidades de las comunidades marginadas, hogares de bajos ingresos y trabajadores y comunidades en situación de desventaja por la transición energética.

Los Estados Unidos han realizado importantes avances: las emisiones se han reducido y la energía limpia ha crecido. Con la elección de un nuevo presidente y de un nuevo congreso, tenemos la crítica oportunidad de fortalecer significativamente estos esfuerzos. Estamos dispuestos a trabajar con grupos de interés de todas partes y con nuestros líderes electos a objeto de aprovechar el momento y lograr soluciones climáticas ambiciosas y durables."

La firman Amazon • Bank of America • BASF Corporation • BHP • bp • Cargill • Carrier Corporation The Chemours Company • Citi • Danone North America • Dominion Energy • Dow Inc. • DSM DTE Energy • DuPont • Edison International • Entergy Corporation • Exelon Corporation Ford Motor Company • General Motors • Goldman Sachs • Google • HP Inc. • IBM Intel Corporation • Johnson Controls • JPMorgan Chase • LafargeHolcim Microsoft Corporation • Morgan Stanley • National Grid • Nestlé • NRG Energy, Inc. Ørsted Offshore, North America • PG&E Corporation• PSEG • Schneider Electric • Shell TOTAL • Trane Technologies PLC • Unilever United States • Walmart This statement was organized by C2E

Agradecemos la traducción de Alejandro Sánchez-Aizcorbe al español: ...