Nuevas soluciones de Inteligencia Artificial, ahora a todo color y con mejor precisión

A medida que la tecnología de inteligencia artificial se aplica cada vez más en la industria de la seguridad, el análisis de video inteligente se ha convertido en una característica de vigilancia codiciada para una variedad de escenarios, especialmente escenas al aire libre o entornos con condiciones extremas de poca luz por la noche.

Para satisfacer las necesidades de análisis inteligente de los usuarios para diferentes objetivos en condiciones de poca luz, Dahua Technology, un proveedor de servicios y soluciones inteligentes de IoT centrado en video líder en el mundo, utiliza sus sofisticadas ventajas de algoritmo de inteligencia artificial y combina sus mejoras de rendimiento a todo color con altas prestaciones. detección de precisión, reconocimiento de objetivos y funcionalidades de búsqueda de inteligencia artificial eficientes, dando origen a su nueva solución de inteligencia artificial a todo color.

Noticias Relacionadas Adolescentes del CeSAM y del Complejo Esperanza recibieron certificados

Aunque la industria ha adoptado la tecnología infrarroja (IR) para proporcionar imágenes de alta calidad en entornos oscuros, las imágenes en blanco y negro capturadas por la cámara IR tradicional no pueden mostrar información detallada de los objetivos, como el color de la ropa, los atributos del vehículo, etc. , lo que dificulta la recopilación de pruebas visuales relevantes. Además, cuando se integra con AI, sus limitaciones en la extracción de color a menudo conducen a una baja precisión de detección. “Por ejemplo, cuando una persona vestida de negro se esconde detrás de un árbol, la cámara de infrarrojos no puede distinguir eficazmente el objetivo monitoreado del fondo. Además, la luz infrarroja puede provocar una sobreexposición de los objetivos, lo que puede provocar que falten detalles para el reconocimiento del objetivo.” menciona Franky Su, Country Manager para Argentina & Uruguay de Dahua Technology.

Para compensar la insuficiencia de las cámaras IR generales, la solución de IA a todo color de Dahua Technology está equipada con diferentes tecnologías a todo color para capturar imágenes en color claras incluso en condiciones de poca luz. Ofrece efectos de imagen vívidos similares a los del día en escenas de vigilancia con poca iluminación y oscuridad total, lo que facilita significativamente el rendimiento del procesamiento inteligente de IA de la cámara.

Full-color camera VS IR camera

En comparación con la visión nocturna por infrarrojos tradicional, la solución de IA a todo color de Dahua Technology cuenta con capacidades de recopilación de información espectral más abundantes, lo que resulta en detalles más claros, más vívidos y más completos de las características extraídas para la comparación. Para la detección facial, comparar las imágenes en color almacenadas en la biblioteca de imágenes con la imagen en blanco y negro de la cámara IR produce una baja precisión de coincidencia.

Sin embargo, en comparación con las imágenes en color capturadas por las cámaras a todo color de Dahua Technology por la noche, proporciona una alta compatibilidad de algoritmos y una alta precisión de coincidencia. Además, su lente de gran apertura y su sensor de imagen de alta sensibilidad mejoran en gran medida su capacidad para detectar la luz visible y detectar objetivos distantes en el entorno. Cuando solo hay unas pocas fuentes de luz visibles, como las luces de la calle, en la escena, la cámara a todo color de Dahua Technology aún puede capturar imágenes de buena calidad con su poderosa capacidad con poca luz.

Detección de alta precisión

Gracias a la rica capacidad de recopilación de información espectral de la cámara a todo color, en algunos escenarios, la tasa de detección de objetivos en el modo a todo color es más alta que en el modo IR, lo que proporciona una advertencia temprana para evitar que ocurran delitos y permite una respuesta rápida a tiempo con disuasión activa.

Reconocimiento de destino

Con un excelente efecto de imagen, la solución de IA a todo color de Dahua Technology puede realizar detección facial y reconocimiento de matrículas incluso de noche. En lugares propensos a delitos e incidentes como parques o callejones oscuros, esta solución puede extraer de forma eficaz características de color, así como detalles de personas y vehículos en la escena, logrando la detección / reconocimiento de objetivos.

Búsqueda de IA rentable

Las imágenes en color claras y detalladas recopiladas por la cámara a todo color pueden ayudar significativamente a la recopilación de pruebas y al control policial. Al mismo tiempo, también permite la búsqueda de IA basada en atributos de personas / vehículos, mejorando enormemente la eficiencia de recuperación y reduciendo sustancialmente los costos laborales para los usuarios.

Con las ventajas obvias del brillo de la pantalla, la restauración del color y los efectos de detalle, la solución de IA a todo color de Dahua Technology ofrece a los usuarios vigilancia a todo color las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mientras utiliza al máximo las funciones de IA de sus cámaras inteligentes. Se puede usar en una amplia gama de escenas con poca luz, como estacionamiento, villa, área industrial, parque y otros escenarios al aire libre durante la noche, logrando casi los mismos efectos de imagen objetivo durante el día. Registra pruebas de manera eficiente y ofrece conveniencia en términos de alerta temprana, disuasión durante un evento y gestión y control posterior al evento.