Un fármaco de hongos alucinógenos es usado contra la depresión

Mundo. La psilocibina, el compuesto psicodélico de los “hongos mágicos”, mejora rápidamente los síntomas y produce remisión en un mínimo de dos sesiones en pacientes con depresión mayor, según una nueva investigación.

Los resultados de un pequeño estudio aleatorizado demostraron que el tratamiento con psilocibina se asociaba a la reducción de más del 50% en los síntomas depresivos del 67% de los participantes en el estudio. Además, el 71% demostró mejora en el seguimiento a las cuatro semanas y más de 50% logró la remisión.

“El hallazgo de que la mayoría de las personas a quienes tratamos mostró eficacia fue notable y satisfactorio, y en efecto prepara el camino para psilocibina como tratamiento de la depresión mayor”, declaró el investigador principal, Roland Griffiths, Ph. D., Oliver Lee McCabe III Professor in the Neuropsychopharmacology of Consciousness, Johns Hopkins University School of Medicine, en Baltimore, Estados Unidos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave, puede conducir al suicidio, aunque “si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, o bien puede requerir medicamentos y psicoterapia profesional cuando tiene carácter moderado o grave”.

Pero lo cierto es que pese a ser un trastorno que se puede diagnosticar de forma fiable y que puede ser tratado, se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. (Fuente: Infobae)