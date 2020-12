Un youtuber regaló helado de jabón a personas en situación de calle

Un influencer colombiano, simulando una degustación, entregó helados de jabón a varias personas en situación de calle y grabó el procedimiento en un video. El repudio no tardó en llegar.

El martes 17 de noviembre se hizo viral un video hecho por el influencer de Cartagena Jay Tomy en el que les da helados hechos con jabón a transeúntes, incluidos algunos adultos mayores.

El video original muestra a Tony junto a otra joven bañando panes de jabón blanco en chocolate y chips.

La escandalosa "broma", que fue realizada hace algunas semanas, se hizo viral en las redes sociales y tuvo una amplia condena.

Uno de ellos, identificado como “Jay Tomy”, regaló los "helados" en Cartagena, Colombia. Ahora, podría pasar hasta 11 años en prisión. Milton Andrés Domínguez pensó que sería gracioso hacerles creer a los mayores que regalaba helados.

En un video publicado en las redes muestran cómo él, en compañía de una mujer y de un hombre, compra jabones, les pone un palito de helado, cubre las barras con chocolate derretido y, después, les espolvorea polvo de galleta. En una segunda parte, los jóvenes envuelven las supuestas paletas y se las reparten a personas en las calles de Cartagena.

Los videos muestran que los habitantes de la calle y adultos mayores reciben los supuestos helados agradeciéndoles a los influencers por el "regalo", mientras esperan que prueben su supuesto producto.

“La finalidad de este video, al igual que los demás, es causar risas, alegría (...). Tuvimos en cuenta que no debíamos hacerle daño a nadie”, aseguró Domínguez a los medios de Colombia.

Sin embargo, eso no fue lo que pensó la mayoría de las personas que vio lo que publicó en sus redes sociales. Tomy, quien tiene casi 52.000 seguidores en Instagram, borró la publicación original después de la polémica. Además, su cuenta de Facebook, con más de 90 mil 'me gusta', no está disponible.

No es la primera vez que Jay Tomy recibe críticas por su contenido. En febrero de este año, por ejemplo, se grabó estornudándole a personas que frenaban al lado de su auto para responderle una pregunta.