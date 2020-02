Un periodista del diario Olé murió ahogado en una playa de Florianópolis

Brasil.- Marcelo Pagliaccio, periodista del diario Olé, murió luego de desvanecerse de manera repentina en una playa de Brasil. El joven, de 32 años, se encontraba de vacaciones y previo a su fallecimiento había estado en una fiesta en la localidad de Florianópolis.

Según el medio deportivo, el redactor se encontraba de vacaciones junto a un grupo de amigos. Luego de asistir a una fiesta decidieron ingresar al mar durante el amanecer. Si bien no era una zona de profundidad, el periodista se desvaneció de manera repentina y cerca de la orilla.

De inmediato, sus amigos le practicaron RCP en la playa, y si bien tuvo reacciones leves, los médicos indicaron que el joven había tragado mucha agua. Por tal motivo, murió mientras era trasladado al hospital. Ante el deceso del joven, el Cónsul Gustavo Coppa se puso a disposición.

Según informó la familia del periodista, sus hermanas viajaron a Brasil para repatriar el cuerpo durante las próximas horas. Por su parte, los compañeros del diario Olé expresaron su dolor por la trágica muerte de Pagliaccio, quien se incorporó a la redacción hace 10 años.

En una extensa carta, resaltaron: “Dolor y más dolor. Porque se nos fue un gran pibe. Porque tenía mucho por vivir. Porque Paglia, como lo llamábamos todos, era eso: un gran pibe. Olé está de luto”. Además, recordaron que “creció como periodista, con todos”.

“Era fanático del fútbol italiano y de la Fiorentina en particular, era un potente goleador y llevaba la ironía a flor de piel”, destacaron sus compañeros del diario Olé. Y plantearon que “entre las discusiones sobre cómo abordar un tema o el otro, de repente llega el llamado que nadie está preparado para recibir”.

“Y uno se pone la coraza de la negación creyendo que no está confirmado, que no es él, que no le pasó, que no puede ser. Y el dolor vuelve. El mismo que sentimos cuando se murió el Topo López cuando hacía la cobertura del Mundial 2014″, plantearon.