Alemania: Ángela Merkel aislada luego de que su médico diera positivo de coronavirus

Fuente Télam.-

La canciller alemana, de 65 años, había sido vacunada por su médico el viernes pasado. En Alemania, la cifra de infectados es de 23.974 mientras que los muertos ascienden a 92.



La canciller alemana, Angela Merkel, quedó este domingo en aislamiento luego de que el médico que hace menos de dos días la vacunó contra el neumococo dio positivo de coronavirus, confirmó un vocero oficial a través de Twitter.



La novedad se conoció poco después de que se diera a conocer la decisión acordada por los líderes de los estados federados de restringir durante al menos dos semanas los contactos y prohibir las reuniones de más de dos personas para tratar de contener la expansión de la pandemia, que ya alcanzó una cifra de 23.974 infectados y 92 muertes en el país.



Merkel en persona había anunciado más temprano la prohibición de contactos entre más de dos personas en la lucha contra la propagación del Covid-19, con excepción de los miembros de una misma familia y las personas que vivan en el mismo hogar.



Las violaciones de las nuevas reglas podrían resultar en multas de hasta 25.000 euros (26.700 dólares).



La canciller, quien ayer salió a hacer sus compras al supermercado como cualquier otro ciudadano alemán y este domingo debió comenzar su aislamiento, aseguró que aplicaría una "política de tolerancia cero contra los que rompen las reglas", informó la agencia de noticias Europa Press.



En público, siempre que sea posible, se debe mantener una distancia mínima de 1,5 metros con respecto a las personas que no sean parientes o habitantes de su propio hogar.





Las provincias o Estados federados alemanes cuentan con cierta autonomía, por lo que la implementación de cada medida compete a cada gobierno provincial.



Sin embargo, no hubo acuerdo para la extensión del confinamiento estricto de la población a escala nacional, un sistema que ya se implementa en Baviera y otras provincias con alto número de contagios, pero al que se oponen algunos estados federados.



"Hay que reducir absolutamente a mínimos todos los contactos", indicó ante los medios Merkel.



Fiestas u otro tipo de celebraciones son "absolutamente inaceptables", pero debe seguir siendo posible el "camino al trabajo o al médico", así como practicar de forma individual deportes al aire libre.



El líder de Renania del Norte-Westfalia, Armin Laschet, explicó que no considera necesario el confinamiento, destacó que sí lo es salir al aire libre y que lo fundamental es limitar los contactos, lo que implica cierre de peluquerías o salones de masaje, informó la agencia EFE.