Ahora el Papa advirtió sobre la fe «viralizada»

Vaticano.- El papa Francisco advirtió hoy sobre el riesgo de una fe "viralizada" y vivida sólo a través de transmisiones en directo durante la pandemia, al tiempo que convocó a rezar por las mujeres embarazadas que están "inquietas" por el futuro de sus hijos.

Al celebrar su misa cotidiana en la capilla de Casa Santa Marta, el pontífice advirtió hoy sobre "el peligro que este momento que estamos viviendo, esta pandemia que nos ha hecho a todos comunicarnos religiosamente a través de los medios, a través de los medios de comunicación".

"Incluso esta Misa, estamos todos comunicados, pero no juntos, espiritualmente juntos", reflexionó Francisco. "Es una situación difícil en la que los fieles no pueden participar en las celebraciones y sólo pueden hacer la comunión espiritual", lamentó Jorge Bergoglio. "Tenemos que salir de este túnel para volver a estar juntos porque esto no es la Iglesia, sino una Iglesia que corre el riesgo de ser viralizada", agregó durante la celebración.

"Esto no es la Iglesia: es la Iglesia en una situación difícil, que el Señor permite, pero el ideal de la Iglesia es estar siempre con el pueblo y con los Sacramentos. Siempre", insistió en esa dirección. Desde iniciada la pandemia, el Vaticano dispuso la ausencia de fieles en las celebraciones del Papa, que son transmitidas en directo por sus canales de streaming.

#OremosJuntos por las mujeres embarazadas que serán mamás y se preguntan: “¿En qué mundo vivirá mi hijo?”. Que el Señor les dé valor, y la confianza en que será ciertamente un mundo diverso, pero siempre un mundo que el Señor amará mucho. — Papa Francisco (@Pontifex_es) April 17, 2020

Durante la celebración de este viernes, Francisco pidió además por las mujeres embarazadas en estos tiempos de la pandemia. "Quisiera que hoy rezáramos por las mujeres que están embarazadas, mujeres embarazadas que se convertirán en madres y están inquietas, preocupadas", convocó.