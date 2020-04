Advierten que podrían cerrar más de 50 mil bares y restaurantes en Italia por la crisis

Con la cuarentena total vigente al menos hasta el 3 de mayo, el gobierno comenzó a trabajar en la denominada "fase de convivencia" con el coronavirus para establecer aperturas escalonadas, entre ellas todas las relacionadas con bares y restaurantes.

La asociación que reúne a los bares y restaurantes de Italia advirtió hoy que 50.000 negocios del ramo podrían cerrar por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus.



La industria del sector, "con 30 mil millones de euros de pérdidas, se encuentra en un estado de profunda crisis con el grave riesgo de que cierren 50.000 empresas y se pierdan 300 mil empleos", según un comunicado difundido hoy por Fipe-Confcommercio.



Según la asociación patronal, "ya muchos empresarios están madurando la idea de no volver a abrir el negocio porque las medidas de apoyo son por el momento insuficientes y no llegan a ver las condiciones de mercado para la reapertura".



Con la cuarentena total vigente al menos hasta el 3 de mayo, el gobierno italiano comenzó a trabajar en la denominada "fase de convivencia" con el coronavirus para establecer un cronograma de aperturas escalonadas de las industrias que permanecen cerradas, entre ellas todas las relacionadas con bares y restaurantes.



De todos modos, este lunes el ministro de Salud, Roberto Speranza, advirtió que "la batalla todavía no se ganó" y adelantó que habrá reuniones del gobierno con los distintos sectores para pensar las reaperturas.



Según la prensa italiana, la reapertura de bares y restaurantes, proyectada para al menos la mitad de mayo, incluiría la obligatoriedad de mantener las mesas a un metro y medio de distancia y algunas regiones analizan incluso que cada mesa pueda ser ocupada por una sola persona o grupo cada noche.



Por la pandemia, la totalidad del sector turístico italiano se prepara para pérdidas de hasta 120.000 millones de euros, en caso de que las medidas de restricción se mantengan hasta fin de año, y aseguran que solo entre marzo y mayo perdieron 30 millones de turistas.