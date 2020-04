Coronavirus: República Dominicana es el país más afectado de Centroamérica

La República Dominicana, que ya era el país de Centroamérica con más muertes (226) por coronavirus, se convirtió también en la nación con más casos confirmados de la enfermedad, 4.680, con lo que superó a Panamá, según datos oficiales.



La República Dominicana, que ya era el país de Centroamérica con más muertes (226) por coronavirus, se convirtió también en la nación de la región con más casos confirmados de la enfermedad, 4.680, con lo que superó a Panamá, según datos oficiales.



Las autoridades dominicanas informaron que hoy murieron nueve personas y se registraron 345 nuevos casos, informó la agencia EFE.



Hasta ahora, Dominicana lideraba las cifras de muertos en la región, mientras Panamá (126 decesos) era el país con más contagios hasta ayer, una cifra que quedó hoy en 4.467, informó esta noche su Ministerio de Salud.



En tanto, Cuba registró 49 nuevos casos y alcanzó los 1.035, mientras la cifra total de fallecidos ascendió a 34, al sumarse en las últimas horas dos nuevas muertes.



Por otra parte, el gobierno de Honduras extendió el toque de queda que rige desde marzo por la pandemia de coronavirus, que ya causó la muerte de 46 personas y contagió a 472.



El toque de queda se amplió desde hoy hasta el 26 de abril, informó la Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional en cadena nacional de radio y televisión.



En Costa Rica, donde ya murieron cinco -la última, hoy- personas, las autoridades contabilizaron 660 contagios, sumando cinco en las últimas 24 horas.





Y en El Salvador se registraron 11 nuevos contagios, con lo que el número total de casos llegó a 201, aunque no varió la cifra de fallecidos, que es de siete.



El país vive una nueva polémica relacionada con el tratamiento a la pandemia a raíz del aislamiento de una localidad costera, medida que organizaciones humanitarias han catalogado de "estado de excepción" o "estado de sitio" sin que se cuente con autorización del Congreso.



La noche del viernes, el presidente Nayib Bukele ordenó establecer un "cordón sanitario" en la localidad costera de La Libertad tras difundirse un video en el que se observan a varias personas en una zona comercial supuestamente violando la cuarentena domiciliar obligatoria.



La zona es controlada principalmente por militares y el fiscal general, Raúl Melara, visitó ayer la zona para conocer las razones y la legalidad de la medida.



La Fiscalía también abrió investigaciones por las supuestas violaciones a los derechos humanos de las personas confinadas por el gobierno, y que algunas han denunciado que ya superaron los 30 días de cuarentena y no les permiten regresar a sus casas.



El gobierno de Bukele también mantiene una tensa relación con la Corte Suprema y el Congreso tras anunciar que no cumplirá un fallo que le prohíbe detener y confinar de manera "forzosa" a personas que se salten la cuarentena y advertir que vetará una ley que busca, a juicio de los diputados, garantizar sus derechos.