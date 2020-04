Nueva York confía en haber dado vuelta la curva y 10 estados preparan la reactivación económica

El número de fallecidos diarios por Covid-19 en el estado de Nueva York sufrió un "leve repunte" pero "todos los datos" indicaban que el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos sigue "bajando la montaña".

El número de fallecidos diarios por Covid-19 en el estado de Nueva York sufrió un "leve repunte" pero "todos los datos" indicaban que el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos sigue "bajando la montaña", mientras más de una decena de estados se preparan para reactivar su economía a lo largo de la próxima semana, pese a que el número de contagios en el país no para de crecer con más de 900.000 y las muertes superan las 50.0000.



El gobernador Andrew Cuomo dijo que hay 437 nuevas muertes, 15 más que el viernes, cuando se registró la cifra más baja desde principios de mes. "Cuando crees que vas a tener un buen día, la realidad te abofetea: 437 muertes ayer es un leve repunte", agregó en una rueda de prensa, aunque pidió ver el "lado positivo" pese a lo "horrible" de la noticia.



"Todos los datos dicen básicamente lo mismo, que estamos bajando la montaña", explicó el gobernador de Nueva York, quien reveló que el número de nuevos casos que requieren hospitalizaciones está descendiendo tras un periodo de estabilización, hasta los 1.100 registrados ayer.



"Hemos vuelto a donde estábamos hace 21 días. Tenemos que averiguar cuándo podremos volver al punto en el que solo unos pocos cientos de personas aparecían en los hospitales por infección de coronavirus. Queremos saber cuán rápido será el descenso y cuán bajo puede llegar", explicó, citado por la agencia de noticias EFE.



Mientras tanto, Iowa y Misisipi han sido los últimos estados en anunciar que reactivarán las actividades a lo largo de la próxima semana.



En el caso de Iowa, con cerca de 4.500 contagios confirmados a la fecha, los mercados de agricultores abrirán el próximo lunes, mientras que se permitirá a los hospitales llevar a cabo operaciones quirúrgicas "no esenciales", bajo ciertas condiciones.



Mientras, en Misisipi, con más de 5.400 casos confirmados, el gobernador, el republicano Tate Reeves, ha ordenado la reanudación de las actividades de algunos negocios, aunque mantiene las recomendaciones de distanciamiento social y de que la gente permanezca en casa lo máximo posible.



Estos estados son los últimos que se han sumado a una lista de varios que han comenzado a adoptar medidas para reactivar sus economías, como Florida, donde las playas y los parques han reabierto; Minnesota, donde algunos tiendas de ocio y de deporte pueden abrir sus puertas, y Carolina del Sur y Georgia, que prácticamente han levantado las restricciones a las actividades económicas.



También a partir del lunes Tennessee permitirá que los restaurantes vuelvan a ofrecer servicio en sus locales y que algunos comercios regresen a la actividad, siempre y cuando su capacidad no llegue a la mitad de su máximo.



Entretanto, durante este fin de semana, la policía está pidiendo a residentes de áreas del sur de California que eviten la tentación de ir a la playa con la llegada de las altas temperaturas.



En otro orden, casi 650 prisioneros dieron positivo en el test de coronavirus en una prisión en Michigan que alberga a reos cuya edad o estado de salud los hace especialmente vulnerables, informó este sábado el diario The Washington Post.



El rotativo, que citó datos del Departamento Penitenciario de Michigan, precisó que los 642 infectados con la CovidD-19, suponen el 44% de los 1.400 prisioneros en la cárcel de Lakeland en la zona de Coldwater, en Michigan.



El Congreso de Estados Unidos ha aprobado ya cuatro paquetes de rescate económico por valor de casi tres billones de dólares.



En el marco de esas ayudas, el Departamento del Tesoro informó este sábado que ha empezado a distribuir una asistencia adicional de 9.500 millones de dólares (unos 8.800 millones de euros) a aerolíneas del país para pagar los salarios de sus empleados.