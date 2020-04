El coronavirus llegó a Malvinas. Se infectó un militar británico en Monte Agradable

Un militar británico se convirtió en el primer caso de coronavirus en las Islas Malvinas y actualmente se encuentra "estable". Según confirmaron autoridades isleñas, el contagiado es miembro del apostadero defensivo de Monte Agradable.

La integrante de la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas Leona Roberts consignó, en declaraciones publicadas por el sitio Merco Press, que el paciente está internado en el Hospital King Edward Memorial (KEMH) bajo "estricto aislamiento" para evitar la propagación del virus.

"Sabíamos que llegaría el día cuando se confirmara el primer caso, y de cierta manera somos afortunados en cuanto a que hemos estado libres del Covid-19 hasta ahora, lo cual hemos aprovechado para planificar y prepararnos dentro del hospital y también para tener una perspectiva más amplia del desafío", expresó por su parte la directora de Salud local, Rebecca Edwards.

La funcionaria del Gobierno británico de las islas agregó: "Les pido que sigan con los actuales arreglos para trabajar desde sus hogares, si así se los han solicitado, cumplan con el auto aislamiento cuando así se los requiera el personal sanitario de KEMH y por supuesto con el lavado reiterado de las manos y el distanciamiento social, en línea con todas las instrucciones que repetidamente se han difundido".

De un total de 129 muestras enviadas a Londres, 87 dieron negativo, una sola positiva, y el resto se encuentran en estudio.

La primera sospecha había sido por una niña de seis años que estaba en estado delicado y con síntomas compatibles con la pandemia: sin embargo, resultó ser un delicado cuadro gripal no relacionado con el coronavirus.

El Gobierno había ofrecido el pasado 22 de marzo colaboración humanitaria a la Embajada del Reino Unido a través del secretario de Malvinas, Daniel Filmus, destinada a los habitantes de las islas, ya que actualmente no se realizan los habituales vuelos desde Brasil y Chile, algunos de ellos con escala en territorio continental argentino.

En un comunicado, la Argentina ofreció a Malvinas "colaborar con los habitantes a través del envío de alimentos frescos, insumos médicos o test para detectar el virus causante del Covid-19".

No obstante, las autoridades británicas de las islas, entonces, no se mostraron interesadas en la ayuda y no cayeron bien algunas palabras del funcionario argentino, quien sostuvo: "Las Malvinas son parte del territorio nacional y es nuestra responsabilidad expresar nuestra solidaridad con sus habitantes".

Para la legisladora Roberts, el ofrecimiento tiene incluido un "lenguaje político" y es "muy difícil verlo como una ayuda humanitaria".