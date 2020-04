Políticos y famosos que se contagiaron con el coronavirus

Presidentes, líderes, miembros de la monarquía y actores integran ya una larga lista que demuestra que la pandemia del coronavirus afecta a todos por igual.

Primeros ministros, presidentes, ministros y miembros de la monarquía integran ya una larga lista que demuestra que la pandemia del coronavirus no reconoce límites políticos, religiosos o dignidades y contagia a todos por igual, desde el príncipe de Gales al premier británico Boris Johnson, desde la vicepresidenta de España, Carmen Calvo a Alberto de Mónaco o al ministro de Salud de Israel, Yaakov Litzman, además de celebridades de todos los rubros.

La lista se inició con el renombrado actor estadounidense Tom Hanks y su esposa, la actriz Rita Wilson, quienes el 11 de marzo dieron positivo a los exámenes de Covid-19, mientras estaban de vacaciones en Australia.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo país es la zona del planeta con más casos detectados del coronavirus (278.000 y unos 7.000 muertos), se ha negado hasta el momento ha realizarse un test para detectar el mal.



A principios de marzo, Trump participó junto al vicepresidente, Mike Pence, de un evento donde se detectó un caso positivo de Covid-19.



El 22 de marzo, se infectó el cantante de opera español Plácido Domingo, de 79 años, quien dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Facebook.



El 30 de marzo, una semana después de ser diagnosticado con coronavirus, el princípe Carlos, heredero al trono del Reino Unido, dejó el aislamiento en buen estado de salud, tras sufrir síntomas leves.



De todos modos, su esposa, Camila Parker Bowles, quien dio negativo por Covid-19, continuará aislada un tiempo más en caso de que desarrolle síntomas de la enfermedad, informó el Palacio de Buckingham.



Asimismo, el 12 de marzo, la viceministra de Salud del Reino Unido, Nadine Dorris, dio positivo a un examen, el mismo día en el que participó de un evento en Downing Street por el Día Internacional de la Mujer, al que también asistió el príncipe Carlos.



El Reino Unido supera ya los 4.300 muertos y más de 38.000 contagiados, entre ellos el primer ministro británico Johnson, de 55 años, y su ministro de Sanidad, Matt Hancock.



En tanto, el ministro encargado de Escocia, Alister Jack, se aisló temporariamente al presentar síntomas similares a los del Covid-19.

Alberto de Mónaco, por otra parte, ya se encuentra totalmente recuperado del contagio de coronavirus que le diagnosticaron hace dos semanas, el pasado 19 de marzo, informaron fuentes médicas del principado.



A esta lista se suma la vicepresidenta primera de España, Carmen Calvo, quien dio positivo y se encuentra internada en un hospital desde fines de marzo. Calvo, de 62 años, fue hospitalizada a raíz de sufrir una insuficiencia respiratoria.



Después de un primer test "no concluyente" que resultó negativo de coronavirus, el segundo dio positivo pero la funcionaria ya evoluciona favorablemente, según fuentes del gobierno.



España, con casi 125.000 contagiados y más de 11.700 muertes, es uno de los países más golpeados por la pandemia, ya que superó a China en cantidad de fallecimientos.



La vicepresidenta española es el tercer miembro del gobierno de Pedro Sánchez contagiado. Antes se infectaron las ministras de Igualdad, Irene Montero, y Política Territorial, Carolina Darias, y Begoña Gómez, la esposa del presidente español, Pedro Sánchez.



También se encuentran afectados el vicepresidente del gobierno de Cataluña, Santiago Abascal, el presidente del partido de ultraderecha Vox, Javier Ortega-Smith, y Ana Pastor, diputada y ex ministra de Sanidad, entre otros funcionarios.



El pasado 2 de abril, el ministro de Salud de Israel, Yaakov Litzman, y su esposa fueron diagnosticados con coronavirus y puestos en aislamiento, informó el gobierno israelí.



Litzman, de 71 años, un aliado del primer ministro Benjamin Netanyahu, había aparecido regularmente junto al líder israelí para informar sobre la pandemia y anunciar nuevas medidas para combatirla.



Por su parte, en Francia, el ministro de Cultura, Frank Riester, se contagió el virus hace quince días y se encuentra aislado en su casa de París.



También dieron positivo el principal negociador del Brexit de la Unión Europea, Michel Barnier, y su colega británico, David Frost, ambos con síntomas leves.



En Alemania se contagió Friedrich Merz, un político de 64 años que ha estado haciendo campaña para dirigir la Unión Democrática Cristiana (CDU), el partido de la jefa del gobierno alemán, la canciller Angela Merkel, en un congreso planeado para 2020.



Merkel, por otra parte, tuvo un segundo test negativo y salió ayer de su aislamiento por haber estado en contacto con un médico que resultó infectado.



A esto grupo se suma, además, el embajador de Israel en Alemania, Jeremy Issacharoff, quien dio positivo al coronavirus, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí en un comunicado.



En Italia, donde el coronavirus causó ya unos 14.000 muertos, uno de los líderes del Partido Democrático y presidente de la región del Lacio, Nicola Zingaretti, se contagió el Covid-19, informó el político en Facebook.

