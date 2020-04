Estados Unidos se acerca a las 10 mil muertes por la pandemia

Estados Unidos quedó este domingo cerca de superar los 10 mil muertos por coronavirus, en momentos en que el presidente Donald Trump afirmó que se viene "una semana complicada" en cuanto a contagios y fallecidos.

En ese sentido, se registraban más de 337 mil casos con al menos 9.634 víctimas fatales, mientras Nueva York sigue siendo el estado más infectado, al contar con 122.031 casos confirmados, 4.159 decesos y más de 15 mil curados.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, sostuvo que en ese estado hubo 594 personas fallecidas por el virus Covid-19 en las últimas 24 horas, una cifra algo menor a la del sábado, en el que se registraron 630 decesos.

"No sabemos si estamos atravesando ahora el pico de muertes en el estado o si será más adelante. Con el paso de los días lo veremos", precisó Cuomo.

Trump advirtió que Estados Unidos "tendrá días difíciles" por el coronavirus y vaticinó en ese aspecto "muchas muertes".

Autoridades sanitarias, por su parte, admitieron que están teniendo complicaciones para contener el avance de la enfermedad en el país norteamericano.

En este contexto, Trump volvió a respaldar de manera enérgica el uso de la hidroxicloroquina como posible tratamiento contra el coronavirus, por más que su eficacia no esté probada científicamente.

"No tenemos tiempo que perder. No tenemos ni dos horas", sostuvo el jefe de Estado en una conferencia de prensa que brindó este domingo en la Casa Blanca.

Si bien Trump aclaró que no es "médico", insistió diciendo que existen "buenos indicios" y añadió: "Tenemos una posible curación. No quiero esperar un año y medio para descubrirlo. Es una droga fuerte, pero no mata a la gente".

"No tenemos tiempo para pasarnos cinco años investigando, la gente se está muriendo, así que si la hidroxicloroquina funciona, es buenísimo. Sabemos que es bueno para la malaria, para el lupus, y sabemos que no mata a la gente", remarcó, y agregó: "¿Qué tenemos para perder?".

En tanto, el cirujano General de Estado Unidos, vicealmirante Jerome Adams, coincidió con Trump al sostener que podrían venir días más complicados para el país porque podrían seguir sumándose muertes y la próxima semana podría ser la peor .

"Esta semana podría ser la más triste y la más dura para muchas familias americanas. Estamos viviendo un momento similar al que vimos en Pearl Harbor o el 11 de septiembre. Sin embargo, quiero que la gente entienda que por más complicada que sea la semana, siempre habrá una luz al final de un túnel", concluyó Adams.