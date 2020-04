Récord de muertos en el Reino Unido, mejoría en Italia y EE.UU. supera los 400 mil contagios

El gobierno británico fue uno de los países que más tardíamente dispuso medidas de prevención para mitigar la expansión de la pandemia y, junto con Estados Unidos, fue uno de los que más férreamente intentó mantener su “normal” actividad postergando la cuarentena.



Mientras miles de residentes abandonaron la ciudad china de Wuhan, cuna del coronavirus, al finalizar la cuarentena de 76 días, Italia lograba hoy una nueva reducción de muertes y contagios y se planteaba extender por otro mes el aislamiento, en tanto el Reino Unido registró un récord de 938 decesos en un día y Estados Unidos, actual epicentro del Covid-19, superó los 400.000 contagios y los 13.000 fallecimientos.



La pandemia del coronavirus que comenzó a fines del año pasado en Wuhan, la capital de la provincia china de Hubei, mudó su centro de contagios en febrero a Italia expandiéndose por casi la totalidad del continente europeo y provocando miles de muertes.



En marzo migró a Estados Unidos, actual epicentro del Covid-19, que hoy alcanzó los 402.923 infectados y 13.829 muertos, aunque se cree que la cifra de decesos es mayor, sobre todo en Nueva York.



Los datos en Wuhan hoy parecen alentadores, aunque se volvió a registrar ayer una nueva muerte por coronavirus, después del hito de cero fallecimientos informado por las autoridades el día anterior.



Además, en Wuhan quedan todavía 445 casos activos de los 1.190 de todo el país.





Las autoridades chinas dispusieron una serie de medidas de prevención para el primer día del fin de la cuarentena, entre ellas que ningún vuelo vaya directo a la capital china, Beijing, mientras que todos los aviones que salgan de Wuhan lo harán con una ocupación máxima del 50%.



Los viajeros deberán superar innumerables controles sanitarios y de seguridad antes de abordar los aviones.



En paralelo con la ansiada reapertura china, hoy Italia registraba un total de 17.669 muertos, con 542 más en las últimas 24 horas, y demostró que la tendencia de los últimos días de reducción de fallecimientos se mantiene.



Además, desde que se detectó el virus a fines de febrero, los casos totales de infectados son 139.422, es decir que 3.836 más respecto al martes, lo que muestra que la propagación del Covid-19 puede estar siendo contenida.



Asimismo, los casos de contagios y hospitalizaciones también bajaron comparativamente, por lo que el gobierno italiano se prepara para pasar a la “fase 2” y baraja una reapertura gradual y muy lenta a la vida normal.



Sin embargo, el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, advirtió que no se debe bajar la guardia.





Italia está en cuarentena –en principio- hasta el 13 de abril, y según medios locales la reapertura constaría de dos etapas: desde el 14 se abrirán algunas empresas, pero los ciudadanos y el comercio no esencial tendrán que esperar hasta el 4 de mayo.



En tanto, los expertos del Comité Técnico Científico que asesoran al presidente italiano Giuseppe Conte estarían diseñando un mapa que incluiría tres índices de riesgo diferentes (bajo, medio y alto) de las diferentes actividades y profesiones, con sus correspondientes medidas de protección y distanciamiento social.



Por su parte, España , que busca estabilizar su curva de crecimiento del coronavirus y consolidar la ralentización de la pandemia, registró hoy un leve repunte de muertos, con 757 y un total de 14.673, mientras los contagios también aumentaron en 6.180 y alcanzaron los 146.690.



Las cifras marcan que España aún está “en fase de combate de la pandemia”.



El ministro de Sanidad español, Salvador Illia, manifestó hoy al comparecer en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, que si bien “la curva (de contagios) está bajando, hay que bajarla aún más”.



Y a pesar de que en los últimos días el propio gobierno hablaba de poner en marcha medidas de "desescalada" del encierro para fin de mes, Illia insistió en que “no se levanta ningún confinamiento”.



De hecho, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, acudirá mañana a la cámara baja para pedir, por segunda vez, "la prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril".



Por el contrario, en el Reino Unido los números no han sido favorables.





Mientras el primer ministro británico, Boris Jonson, amanecía en el hospital en su segundo día de terapia intensiva por positivo de Covid-19, el país alcanzó hoy un nuevo récord de muertos diarios con la cifra de 938, lo que suma un total de 7.097.



El salto de hoy en las muertes superó las 919 anunciadas por Italia el 27 de marzo, alertó la prensa británica.



Reino Unido fue uno de los países que más tardíamente dispuso medidas de prevención para mitigar la expansión de la pandemia y, junto con Estados Unidos, fue uno de los que más férreamente intentó mantener su “normal” actividad postergando la cuarentena.



Esta semana, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, asumió haber “subestimado la enfermedad desde el primer momento”, y ahora los centros sanitarios y las cifras de muertos están “desbordados”.



Las consecuencias políticas y económicas serán difíciles de sobrellevar.



Las decisiones de Trump ante la pandemia se pondrán a prueba en las elecciones de noviembre, cuando se enfrente al ex vicepresidente Joe Biden, el único candidato demócrata en carrera electoral, luego que hoy Bernie Sanders anunciara que se bajó de la contienda demócrata.





Trump ha recibido fuertes críticas por su postura de no cerrar Estados Unidos ante el brote de Covid-19, decisión que pudo haber influido en el hecho de que el país se convirtiera en el gran foco infeccioso.



En otro orden, hoy trascendió que las dos economías más fuertes de la Unión Europea (Alemania y Francia) están en recesión.



El PIB de Francia retrocedió durante el primer trimestre de 2020 un 6%, el peor resultado en la economía gala desde la Segunda Guerra Mundial, como resultado del coronavirus y las medidas de contención aprobadas por el Elíseo.



Por su parte, se prevé que Alemania registre entre abril y junio un desplome de su economía y una contracción del 4,2% como consecuencia del impacto del coronavirus y de las medidas de contención implementadas, que arrastrarán a la economía del país en el segundo trimestre a una caída histórica del 9,8%.