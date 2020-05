EE.UU.: desde que comenzó la pandemia, casi 37 millones de personas pidieron subsidio por desempleo

Si bien las presentaciones se redujeron por sexta semana consecutiva, no disminuyeron tanto como lo sugerían las proyecciones.

Casi 37 millones de personas solicitaron un seguro de desempleo en los Estados Unidos desde que comenzara la pandemia del coronavirus, según consigna la agencia Bloomberg.



Las solicitudes iniciales de desempleo en los programas estatales totalizaron 2,98 millones en la semana que terminó el 9 de mayo, según mostraron las cifras del Departamento de Trabajo.



Si bien las presentaciones se redujeron por sexta semana consecutiva, no disminuyeron tanto como lo habían proyectado los economistas, con una estimación promedio de 2,5 millones.



Connecticut reportó la mayoría de los pedidos por subsidio al desempleo. Georgia, Florida, California y Nueva York también tuvieron más de 200,000 solicitudes, aunque el cambio respecto de la semana anterior no fue tan grande.



Si bien los reclamos indican que los estadounidenses pueden al menos solicitar beneficios a medida que pierden sus empleos o son suspendidos, no está claro cuántos realmente están viendo los fondos. Algunos estados han informado de demoras en las aprobaciones y pagos, mientras que muchas personas, después de fallas y retardos, no han recibido más información o beneficios.



El informe del gobierno estadounidense indica que el promedio de solicitudes en cuatro semanas se situó en 3,61 millones de trámites, comparado con un promedio de 4,18 millones hasta la semana anterior.



Los datos, peores de lo esperado, subrayan el impacto devastador del coronavirus ya que los restaurantes y tiendas minoristas permanecen en gran medida cerradas y los estadounidenses preocupados permanecen adentro de sus hogares en lugar de gastar.



El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, describió un escenario económico más problemático planteado por la posibilidad de quiebras masivas y desempleo.



"Los largos períodos de desempleo pueden dañar o terminar la carrera de los trabajadores a medida que sus habilidades pierden valor y las redes profesionales se agotan, y dejan a las familias en una mayor deuda", dijo Powell en declaraciones a un evento virtual organizado por el Instituto Peterson de Economía Internacional.



Powell también dijo que es probable que la tasa de desempleo alcance su punto máximo en uno o dos meses, pero que tomará tiempo para disminuir a medida que las empresas reabran lentamente y haya una cicatrización permanente en la economía.