PlayStation muestra gameplay inédito de The Last of Us II

Mundo. En una nueva edición de State of Play, PlayStation publicó un video con gameplay nunca antes visto de The Last of Us Parte II, el exclusivo más esperado del año, que saldrá el 19 de junio.

Neil Druckmann, director del juego y vicepresidente de Naughty Dog, profundizó sobre las características del mundo que explorará Ellie y las herramientas que tendrá para salir adelante.

La desarrolladora acompañó este relato con imágenes donde se puede observar el sigilo y la acción de esta nueva entrega, además de algunos nuevos infectados.

Sin embargo, a partir del minuto 14.27 de la presentación, Naughty Dog mostró gameplay inédito, donde Ellie deja a la vista sus habilidades para el combate a distancia y cuerpo a cuerpo.