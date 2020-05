Despegó con éxito la nave Crew Dragon desde Cabo Cañaveral

La nave Crew Dragon de SpaceX despegó con éxito desde Cabo Cañaveral. Se trata de la primera misión conjunta de la NASA y la empresa del magnate estadounidense Elon Musk.



La nave Crew Dragon, primera misión conjunta de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) y la compañía aeronáutica SpaceX del magnate estadounidense Elon Musk, fue lanzada hoy rumbo a la Estación Espacial Internacional, a las 16.22 hora de Argentina.



Cuatro minutos después, el cohete SpaceX Falcon 9 se separó de la capsula y comenzó su regreso a tierra aterrizando en la cubierta de vuelo de un buque, aprovechando su diseño como propulsor reutilizable.



Se espera que el domingo a las 14.29 GTM (11.29 de Argentina) la cápsula Crew Dragon, con los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley, llegue a la Estación Espacial Internacional (EEI) para acoplarse a ella, tras lo cual serán bienvenidos por la tripulación de abordo, consignó Ansa.



Este será el vuelo de prueba final de SpaceX para el programa de tripulación comercial de la NASA y proporcionará datos sobre el rendimiento del cohete Falcon 9, la nave espacial Crew Dragon y los sistemas terrestres, así como de operaciones en órbita, atraque y aterrizaje, informó la NASA.



El vuelo de prueba también proporcionará datos valiosos para la certificación del sistema de transporte de la tripulación de SpaceX para vuelos regulares que transporten astronautas hacia y desde la Estación Espacial.



SpaceX actualmente está preparando el hardware para la primera misión de rotación de la tripulación de la EEl, lo que sucedería después de que se revisen los datos de este vuelo de prueba para su certificación.



Se trata de la primera operación conjunta del organismo espacial con una empresa privada, en este caso la del empresario multimillonario Elon Musk, dueño de SpaceX.



El sudafricano Musk es físico y emprendedor y se encuentra en la vanguardia de los viajes espaciales ya que, tal como él mismo aseveró, en el futuro se podrá "estar entre las estrellas".