Estados Unidos bajo furia en contra del racismo policial

En Minneapolis, cientos de manifestantes desafiaron el toque de queda impuesto y, como en las últimas tres noches, repitieron durante la madrugada los incendios, actos de vandalismo y saqueos. El mismo tiempo que estuvo tirado en el piso la víctima del crimen cometido por un policía, estuvieron manifestantes acostados en el suelo.

Los disturbios raciales por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía en Minneapolis se extendieron este viernes por la noche y madrugada del sábado por ciudades de todo Estados Unidos, con incendios, saqueos y enfrentamientos entre manifestantes y agentes antidisturbios.

En Minneapolis, cientos de manifestantes desafiaron el toque de queda impuesto y, como en las últimas tres noches, repitieron durante la madrugada los incendios, actos de vandalismo y saqueos de comercios.

Uno de los epicentros de las protestas fue la comisaría del Quinto Distrito, después de que en la noche del jueves incendiaran el edificio del Tercer Distrito, frente al cual también se concentraron otros manifestantes, algunos de ellos arrodillados y con el puño en alto.

El origen de las protestas es la muerte del afroamericano George Floyd, de 40 años, que falleció el lunes cuando era detenido bajo la sospecha de haber intentado usar un billete falso de 20 dólares en un supermercado.

The Political Room@Political_Room

Pues así está #Minneapolis a raíz de los "disturbios raciales".



Todo esto es una macedonia de peticiones justas e injustas, saqueos, protestas pacíficas y violentas, racismo, militarización de la policía, crimen muy violento, redes sociales...

110

7:35 AM - May 30, 2020

Twitter Ads info and privacy

60 people are talking about this

En videos grabados por transeúntes se ve a uno de los cuatro agentes que participaron en la detención, y que luego fueron expulsados del cuerpo, sometiendo a Floyd en el suelo, subido sobre él y presionándole con su rodilla en el cuello durante varios minutos.

"Por favor, por favor, por favor, no puedo respirar. Por favor", se escucha a Floyd decir mientras agoniza.

Los disturbios de esta madrugada ocurrieron pese a llamados a la calma de líderes civiles de la comunidad afroamericana y pese a la confianza de las autoridades de que los ánimos se calmarían después de que ayer la fiscalía acusase formalmente al agente Derek Chauvin, el policía que presionaba el cuello de Floyd con su rodilla, de asesinato y homicidio imprudente.