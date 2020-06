Bolivia: Denuncian que hay pacientes muriendo en la calle

Varios enfermos de coronavirus que esperaban ser atendidos murieron en las últimas horas en Bolivia. Es lo que denunciaron este lunes algunos trabajadores de la Salud, que también realizaron una medida de fuerza para pedir por mayores medidas de bioseguridad.

El país vecino ya cuenta 611 muertos y 18.500 casos según las cifras oficiales, aunque podrían ser más. Las crónicas de hoy informan que en Beni, Cochabamba y La Paz se terminó el lugar para internaciones, y al menos seis personas ya fallecieron esperando una cama.

El secretario de relaciones del Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes) de Cochabamba, Carlos Nava, confirmó que se están verificando escenas dantescas alrededor de los hospitales. "El servicio de salud colapsó", se quejó.

Según comentó el portal Clave 300, una mujer llamada Pamela compartió su desesperación al no encontrar sitio para su esposo de 33 años. “En el hospital Pampa de la Isla (Santa Cruz) Los médicos me dijeron que no había espacio y debía esperar a que un paciente fallezca para que mi esposo ingrese a la intubación endotraquial”.

Otro caso fue el de Juan Carlos Ch. Según comentó el diario El Deber, este hombre visitó siete centros de Salud para pedir ayuda. Todos estaban colapsados y el enfermo fue hallado sin vida en la esquina de Jordán y 16 de Julio (Cochabamba). Para colmo, cuando su familia intentó enterrarlo los rebotaron en tres cementerios. Es que todo el mundo busca tumbas para sus cadáveres.

De acuerdo a un comunicado de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, el país cuenta con unas 100 camas para atender a casos de covid-19, y la cantidad de médicos especialistas en terapia intensiva es de solo 210. Cifras que, frente a la magnitud de la catástrofe -el país se encamina a los 20.000 enfermos- se vuelven más que preocupantes.