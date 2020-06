Figuras de la música se manifiestan contra el racismo en EE.UU.

EE.UU. Los principales sellos discográficos, las plataformas digitales y los artistas estadounidenses de la música paralizaron hoy sus actividades, en repudio a la brutalidad policial contra personas de raza negra, en una jornada a la que llamaron "Blackout Tuesday".

A la iniciativa, que en las redes sociales se viralizó con el hashtag "#TheShowMustBePaused" ("El show debe parar"), se sumaron Atlantic Records, Capitol Music Group, Warner Records, Sony Music y Def Jam, en otros gigantes de la industria, según destacan los diarios locales.

También brindan su apoyo a esta manifestación las plataformas Spotify y Deezer, entre las más importantes del rubro.

El "apagón" de la música, en sintonía con las protestas generalizadas tras el asesinato del ciudadano negro George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, en el estado de Minnesota, también tuvo su impacto a partir de declaraciones de figuras como Mick Jagger, Quincy Jones, Rihanna, Jay-Z, Taylor Swift, Madonna y Harry Styles, entre otros.

"Es difícil saber qué decir porque he estado lidiando con el racismo toda mi vida. Dicho esto, está levantando su fea cabeza ahora y, por Dios, es hora de enfrentarlo de una vez por todas", escribió el famoso productor Quincy Jones, en un comunicado difundido a la prensa.

"Como guardianes de la cultura, es nuestra responsabilidad no solo unirnos para celebrar las victorias, sino también para apoyarnos durante una derrota", añadió.

Otras artistas de origen afroamericano, como Rihanna y Beyoncé, alzaron sus voces de hartazgo a través de las redes sociales para sumarse a las protestas.

"¡Durante los últimos días, la magnitud de la devastación, la ira y la tristeza que he sentido ha sido abrumadora, por decir lo menos! ¡Ver a mi gente ser asesinada y linchada día tras día me metió a un lugar sombrío de mi corazón!", dijo Rihanna en su cuenta en Instagram.

"Todos fuimos testigos de su asesinato a plena luz del día. Estamos tristes y estamos disgustados. No podemos normalizar este dolor", apuntó por su parte Beyoncé, en Twitter.

En tanto, el rapero Jay-Z llamó "a todos los políticos, fiscales y oficiales del país a que tengan la valentía de hacer lo correcto".

"Tengan la valentía de mirarnos como humanos, padres, hermanos, hermanas y madres con dolor y mírense a ustedes mismos", subrayó.

Surgida en el ambiente de la música country, en donde hay un predominio de seguidores del oficialista Partido Republicano, Taylor Swift sorprendió al criticar al presidente Donald Trump por su racismo.

“Después de avivar los fuegos de la supremacía blanca y el racismo en toda su presidencia, ¿tiene el descaro de fingir superioridad moral antes de amenazar con la violencia?: `¿Cuándo comienza el saqueo comienza el tiroteo?´. Te echaremos en noviembre. @realdonaldtrump”, escribió en las redes sociales.

“La gente ha salido a protestar en Estados Unidos por el brutal asesinato de George Floyd y muchos otros. Y tienen el derecho a hacerlo como americanos que son. Ha llegado el momento, le guste o no a Trump. Él no puede parar esto. ¡Si no hay justicia, no hay paz!”, publicó, por su parte, Madonna.

Pero la solidaridad también provino de parte de figuras británicas de la música, como el caso de Mick Jagger, el grupo Blur o el ex One Direction Harry Styles, quien sorprendió al ofrecerse a pagar las fianzas de los ciudadanos detenidos por protestar.

“Hago cosas todos los días sin miedo, porque soy privilegiado, y soy privilegiado todos los días porque soy blanco. No ser racista no es suficiente, debemos ser antirracistas. El cambio social se promulga cuando una sociedad se moviliza. Me solidarizo con todos los que protestan”, se posicionó la juvenil estrella.

El veterano cantante de The Rolling Stones también lanzó algunas palabras en relación a la situación social que atraviesa Estados Unidos.

“Es desgarrador ver a los Estados Unidos lastimándose nuevamente por cuestiones de raza. Estaré con mis compañeros artistas y observaré el apagón este martes para combatir la discriminación racial y la injusticia social. Rezo para que más allá de este día todos podamos trabajar juntos para superar este odio y esta división y comenzar a sanar el dolor y el sufrimiento que todos sienten en el país. Se lo debemos a las generaciones futuras”, dijo Jagger.