Italia reabre sus fronteras y empieza la "nueva normalidad"

Tras casi tres meses de cuarentena, el primer ministro Giuseppe Conte reconoció que la economía del país podría retroceder 20 años.

Por Hernán Reyes Alcaide

(Télam)



Mientras el primer ministro Giuseppe Conte reconoció que la economía del país podría retroceder 20 años por la crisis del coronavirus, Italia reabrió esta semana sus fronteras internas y al turismo europeo para dar inicio a una nueva fase de la convivencia con la Covid-19 dentro de la denominada "nueva normalidad".



Además, el regreso de los desplazamientos libres dentro del territorio se da en un contexto de fuerte heterogeneidad del alcance del virus en el país, con tres regiones del norte que concentran el 70% de los casos, y las ocho regiones del sur que suman menos del 10% de los positivos actuales.



Tras casi tres meses de cuarentena, las consecuencias económicas de la pandemia empiezan ya a ser visibles en un país en el que, según el ente estadístico Istat, solo en abril se perdieron 240.000 empleos, y en el que el 13% de los comercios aún no pudo reabrir tras 80 días de cierre.



En ese marco, Conte reconoció que el Producto Bruto Interno (PBI) italiano retrocederá a niveles del año 2000, y advirtió que "a la emergencia sanitaria se le sumó inmediatamente una emergencia económica de la que aún no estamos en condiciones de conocer hasta dónde llegará".







En la misma línea, el titular del Banco Central italiano, Ignazio Visco, proyectó esta semana una caída del PBI de entre el 9 y el 13%.



Pese a que el gobierno dispuso un paquete de 55.000 millones de euros para hacer frente a la crisis, la oposición conservadora salió esta semana a las calles y marchó en más de 60 ciudades de todo el país para pedir más medidas para los trabajadores y las empresas, desde reclamos de mayores fondos para los seguros de desempleo hasta una rebaja general de impuestos.



Con el plano económico convertido en un eje de la oposición, el gobierno debió sortear además las presiones cruzadas de los gobernadores antes de terminar de definir los tiempos y alcances de la rehabilitación de desplazamientos internos, vigente desde mediados de semana.



Mientras tres de las cinco regiones con mayor aporte al PBI nacional, Lombardía, Emilia-Romaña y Piamonte, concentran el 70% de los contagios, el premier Conte debió conciliar la idea de una reapertura homogénea para todo el territorio italiano con los reclamos de los gobernadores del sur para establecer fuertes medidas de control para los viajeros que lleguen desde el norte.



Así, el gobierno tuvo que calificar como "inconstitucional" el pedido de las regiones sureñas que reciben más turismo, como las islas de Cerdeña y Sicilia, de crear un "pasaporte sanitario" para moverse por el país, y se decantó finalmente por permitir que cada región guarde por 14 días los datos de turistas para la eventual trazabilidad de los nuevos contagios.



La reapertura de las fronteras internas, así como la habilitación para turistas europeos sin necesidad de cuarentena obligatoria, era una de las demandas del poderoso sector turístico del país, que aporta el 13% del PBI y que marca el ritmo de actividad de varias de las ciudades más importantes del país, incluida la capital Roma.



Así, en la Ciudad Eterna, decenas de bares y restaurantes continúan cerrados en las áreas más turísticas, como los alrededores del Vaticano o de la Fontana de Trevi, a la espera de más medidas del gobierno para el sector gastronómico.







La reapertura de los museos de esta semana fue otro de los apoyos al sector del turismo y el comercio, especialmente con los tres lugares de pago más visitados de Italia, el Coliseo romano, los Museos Vaticanos y la Galería Uffizi de Florencia, tras más de 80 días de cierre.



Con la llegada del turismo europeo, Conte logró de todos modos apaciguar gran parte de los reclamos del área, aunque la falta de reciprocidad de países como Austria y Grecia obligó al premier a reclamar públicamente que no haya "medidas discriminatorias" para los italianos que quieran veranear fuera de su país.



De todos modos, tras más de 33.000 víctimas desde el inicio de la pandemia, las cifras muestran que la flexibilización de medidas iniciada el 4 de mayo, hace más de un mes, no provocó un salto en los contagios ni en las víctimas de coronavirus en Italia, sino que fue el punto de inicio de un descenso marcado tanto de los fallecimientos como del nivel de nuevos positivos.



En la última medición de la semana, por ejemplo, la Lombardía concentró el 77% de los nuevos contagios, mientras nueve de las 21 regiones y provincias autónomas del país tuvieron cero casos positivos.