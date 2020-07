Estados Unidos: 67.417 contagios de coronavirus en un día

Estados Unidos no tiene respiro con la implacable pandemia. Ayer registró un nuevo récord: 67.417 casos de coronavirus. El fuerte repunte de contagios llevó a varios estados y localidades a volver a imponer restricciones; esto a pesar del rechazo del presidente Donald Trump, quien no da marcha atrás con su particular gestión de la crisis sanitaria.

Se trata del mayor repunte de casos en ese país en dos meses y, según los especialistas, los contagios se reactivaron después de que los estados fueran levantando las restricciones y reabrieron numerosas actividades por exigencia del propio Trump en pos de una recuperación económica antes de las elecciones de noviembre.

Entre los estados más afectados se incluyen los tres más poblados del país: Florida, nuevo epicentro del brote nacional, Texas y California, y en menor escala Arizona, cuyos sistemas sanitarios quedaron al borde del colapso.

En base a los últimos datos, más de una veintena de estados debió dar marcha atrás con sus reaperturas y flexibilizaciones con el objetivo de frenar el avance del virus.

Según registros de la Universidad Johns Hopkins, los contagios elevan el total a más de 3,43 millones en el país del norte, por lejos la nación más afectado por la pandemia,

En las últimas 24 horas se registraron otras 900 muertes por el nuevo virus, con lo que el acumulado llegó a 136.466, de acuerdo a la universidad de Estados Unidos, que actualiza sus datos con los reportes oficiales de cada estado.