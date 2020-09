Una mujer le donó un riñón al policía que la metió presa

Hay gestos que salvan vidas. Cuando Jocelyn James (40) fue arrestada por el policía Terrell Potter, sintió que su mundo se derrumbaba (pero nunca creyó que era el paso que necesitaba para reconstruirse).

Entre 2007 y 2012, la mujer fue arrestada 16 veces por robo y tenencia de drogas. “Estaba viviendo una mala vida, haciendo cosas horribles que nunca debería haber hecho. Era una persona perdida y sin esperanzas”, explicó. Formó parte de la lista de los acusados más buscados de Alabama, Estados Unidos, hasta que Potter logró encontrarla y la capturó. El oficial se había dado cuenta de que la mujer robaba para consumir opioides y la ayudó a rehabilitarse.

“Estaba harta de esa vida. Necesitaba algo diferente. Potter me salvó la vida. Hoy me siento sana y alegre, hace ocho años que estoy sobria y en libertad”, contó James. El año pasado, la mujer se enteró de que el policía estaba gravemente enfermo: el único riñón que tenía funcionaba al 5%.

El panorama era desalentador. “Necesitaba un trasplante urgente, pero sabía que la espera podía ser larga. Empecé a rezar y a realizar diálisis”, contó el oficial. No sabía que había un milagro en puerta. “Cuando vi que pedían un donante, el Espíritu Santo me dijo que yo tenía el riñón de ese hombre”, confesó James. La mujer estaba convencida de que podía ser compatible con Potter, así que la evaluaron y efectivamente estaba en lo cierto.

“Nunca habíamos tenido una mejor compatibilidad para un trasplante de riñón”, admitieron los médicos del Hospital de la Universidad de Vanderbilt El trasplante se llevó a cabo con éxito el 21 de julio pasado. “Si hace unos meses me hubieran pedido que nombrara a cien personas como posibles donantes, Jocelynn no habría estado en la lista. Todo salió perfecto y el riñón comenzó a funcionar desde el primer momento. Es increíble que ella estuviera dispuesta a hacer esto, es como una hija más, me extendió la vida”, compartió el oficial Potter.