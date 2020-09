Brasil: pastor evangélico agredió a su esposa sin saber que estaba en vivo

San Pablo. Un pastor brasileño, sin saber que estaba en vivo, agredió a su esposa instantes antes de dirigirse a sus seguidores para ofrecerles un mensaje de paz, lo que viralizó el video entre los usuarios del país, que mostraron su indignación por lo sucedido.

Medios locales identificaron al líder religioso como Edson Araujo, de la iglesia Dios es Amor, en San Pablo.

Antes de iniciar su discurso, se irritó porque la cámara no estaba del todo bien puesta, apenas inclinada. “Estoy harto, mierda. ¡Haz las cosas bien, imbécil!”, refunfuñó. Su esposa, Déborah, no aparece en la imagen, pero se escucha un sonido similar a un golpe, no queda claro a qué.

“Ordena bien el negocio”, reclamó Araujo, antes de volver a sentarse. Miró a la cámara y prosiguió con absoluta normalidad. “Acepten la paz del Señor”, dijo a sus fieles.

El repudio generalizado en redes sociales lo llevó a publicar un video a modo de disculpa. En la nueva publicación, Araujo habla mientras ella se mantiene en silencio, muchas veces cabizbaja.

“Ayer estábamos en el horario de servicio, y no teníamos una posición correcta del equipo, así que me levanté y fui a tratar de ordenar, y luego terminé tirando otro celular que hace la transmisión del himno. Ese dispositivo cayó al suelo y se rompió. Entré allí de forma temeraria, de forma equivocada, que no podía actuar por esa conducta y la forma en que actué, dirigí una palabra, nunca tuvimos ningún tipo de problema”, indicó.

Según repasó, mientras ella no interviene, han vivido juntos cuatro años “abrazando la obra del Señor”, y aseguró que la actitud mostrada no corresponde a su persona.

“Quiero aquí, de antemano, primero a Dios, quiero pedir públicamente mi perdón y el de mi esposa Deborah por mi actitud, mi error y mi fracaso. Quiero pedir perdón por mi pastor, Elías y mi familia y la de ella y todos los pastores que confiaron y permanecieron confiados en mi trabajo”, exclamó.

El video que publicó Infobae: