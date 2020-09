Fue albañil, se recibió de enfermero y no se olvidó de sus compañeros

En una foto que compartió en Facebook, el flamante trabajador de la salud Manuel Chimas contó que no olvida su esfuerzo en su labor como albañil para convertirse en un licenciado en enfermería.

Visitó a sus compañeros de construcción y dejó un sentido mensaje:

"Este 'secre' ya es licenciado en enfermería. No me olvido de dónde salí y mucho menos olvido de las personas que me dieron buenos consejos, agradezco a mi familia y amigos", escribió junto a una fotografía en la que posó en su uniforme de enfermero mientras sostenía una pala en una mano y con la otra abrazaba a sus compañeros albañiles.

Chimas es de Yucatán, México y formó parte de la generación 2015-2019 del Centro Educativo Rodríguez Tamayo.

No faltaron los usuarios que lo felicitaron por su dedicación y perseverancia, asegurando que su caso puede servir de ejemplo para otros jóvenes que no tienen los medios para pagarse una carrera.